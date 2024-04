'Renascer' tem capítulo decisivo com morte de Venâncio em cena sangrenta

O capítulo de segunda-feira (22), da novela "Renascer" (Globo), foi cheio de reviravoltas com a morte de José Venâncio (Rodrigo Simas).

O que aconteceu

Enquanto estava no carro com João Pedro (Juan Paiva), o publicitário foi atingido por um tiro de uma tocaia de Egídio (Vladimir Brichta). Antes disso, Inácia (Edvana Carvalho) teve uma premonição, em uma cena onde o diabinho da garrafa apareceu pela primeira vez na novela: "Isso não pode tá acontecendo de novo".

O caçula de Maria Santa (Duda Santos) tentou levar o irmão correndo para José Augusto (Renan Monteiro). Porém o médico não consegue fazer nada, pois o irmão já chega morto: "Ele não tá mais aqui... O mano tá lá... junto de mainha".

Com a morte de Venâncio, "Renascer" ficou no topo dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). Durante a exibição do capítulo, dos 10 assuntos nos trending topics da rede social, 8 eram sobre a novela. Além da hashtag com o título, apareceram: Venâncio, Marcos Palmeira, Juan Paiva, João Pedro, Zé Inocêncio, Egídio e Rodrigo Simas.

O capítulo foi muito elogiado pelos internautas. "Gustavo Fernandez [diretor artístico] e sua equipe entregando mais uma direção impecável e de tirar o fôlego", escreveu um telespectador. "Cenão de Marcos Palmeira e Edvana Carvalho. A dor do Zé Inocêncio", analisou outro.

A atuação dos atores do elenco envolvidos na sequência também foi celebrada pelos fãs. "A sequência da morte do Venâncio simplesmente impecável Rodrigo Simas, Juan Paiva e Marcos Palmeira bons demais", disse um usuário do X (antigo Twitter). O João Pedro tirando forças não sei da onde pra carregar o Venâncio. Que sequência de cena impactante. Rodrigo Simas foi muito bem interpretando o Venâncio e o Juan Paiva é um ator espetacular!, afirmou uma segunda.

a sequência da morte do venâncio simplesmente impecável!!! rodrigo simas, juan paiva e marcos palmeiras bons demais #renascer

pic.twitter.com/qv12PPdxa0 -- Brenno Moura (@brenno__moura) April 23, 2024

Cenão de Marcos Palmeira e Edvana Carvalho. A dor do Zé Inocêncio. #Renascer pic.twitter.com/KIqqUkmSkL -- Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 23, 2024

Gustavo Fernandez e sua equipe entregando mais uma direção impecável e de tirar o fôlego. #Renascer pic.twitter.com/airVNRxpcE -- fael (@boydriiguete) April 23, 2024

O João Pedro tirando forças não sei da onde pra carregar o Venâncio. Que sequência de cena impactante. Rodrigo Simas foi muito bem interpretando o Venâncio e o Juan Paiva é um ator espetacular! #Renascer pic.twitter.com/55ENGhBwAM -- Érika ??? (@avengersxz) April 23, 2024

não me emocionava assim com #renascer desde a morte de santinha

pic.twitter.com/65Pt8shRzl -- bebê reborn realista (@giuvendr) April 23, 2024

EU NAO TAVA PREPARADA PRA ESSA CENA #Renascer pic.twitter.com/DuubNg7W6V -- lore (@jempoem) April 23, 2024

hoje estamos em êxtase: é bom demais ser noveleiro!!!! o capítulo de #Renascer de hoje arte total, e certeza que Walter Carvalho é um dos responsáveis por isso, amamos ser fãs pic.twitter.com/gIuaO8LMWo -- Renan Guerra (@_renanguerra) April 23, 2024

Pode até estar cansado do Marcos Palmeira, mas chamá-lo de ruim não dá. O homem entrega pra caramba! #Renascer pic.twitter.com/b58VGhwBrQ -- Novelando (@novelandu) April 23, 2024

O paralelo entre o diabo e a santinha, a inacia sentindo algo errado, o José Inocêncio indo atrás do filho porque no fundo já sabia, o João chegando com o irmão morto em casa, QUE NOVELÃO SENHORAS E SENHORES #renascer pic.twitter.com/1HVVOcnI3k -- Letícia ? (@endistann) April 23, 2024

Apenas impactado com o João Pedro carregando o José Venâncio nas costas todo ensanguentado mds #Renascerpic.twitter.com/gDwqGiprjM -- Allan (@limalblue) April 23, 2024

"venâncio tá mais mainha, joão?" GENTE QUE CENA FORTE meu deus! #Renascer pic.twitter.com/pcNU4cLKBR -- ni (@niglows) April 23, 2024