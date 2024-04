Pediu pra sair: por que Chris Flores viralizou com o caso Larissa Manoela?

Chris Flores pediu demissão do SBT após sete anos, segundo apurou Splash. A jornalista chegou a viralizar na emissora em 2023 ao entrevistar Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela.

O que aconteceu

O nome Chris Flores entrou na lista de assuntos mais comentados das redes sociais após o anúncio de que a jornalista entrevistou Silvana. Na época, Larissa Manoela havia acabado de romper com seus genitores, acusando-os de controlar sua vida financeira e repassar apenas 2% do lucro dos trabalhos da atriz para ela.

Essa foi a primeira vez que Silvana comentou os desentendimentos com a filha na televisão. A atual situação financeira e familiar de Larissa ganhou destaque em agosto de 2023, quando a atriz falou ao Fantástico (Globo) sobre os motivos do rompimento com os pais.

Em uma prévia publicada por Chris nas redes sociais, Silvana aparece chorando e lamentando a falta de contato com Larissa Manoela. "Pedi para conversar, mas ela [Larissa] não aceitou o meu convite", afirmou a mãe da atriz. Silvana ainda declarou que nunca quis o dinheiro da filha.

Chris foi criticada pela entrevista por se mostrar parcial. Ela foi apontada como "advogada" de Silvana e, durante a exibição da entrevista, disse que é preciso dar voz ao outro lado. No entanto, o SBT, por sua vez, não disse ter procurado Larissa Manoela para comentar as novas falas da mãe.

A jornalista chegou a virar meme entre o público e sua entrevista com a "Grávida de Taubaté" foi lembrada. "Aquela que levou um golpe da Grávida de Taubaté vai levar outra rasteira da mãe da Larissa Manoela. Que tom é esse? Dizendo que se colocou no lugar da Silvana porque ela também é mãe. Como se a bonita não tivesse sendo tóxica e abusiva com a filha! Se poupe", disse uma espectadora.