Paula Burlamaqui admite: 'Posto foto de biquíni só para me elogiarem'

De Splash, no Rio

Paula Burlamaqui, 57, disse que adora receber elogios referente a sua beleza nas redes sociais.

O que aconteceu

Atriz confidenciou que gosta de publicar fotos sensuais no Instagram, onde é seguida por mais de 580 mil pessoas.

Sou vaidosa. Adoro quando as pessoas me elogiam. Fico bem feliz. Volta e meia posto foto de biquíni só para me elogiarem.

Paula Burlamaqui

Atriz, inclusive, publicou recentemente foto apenas de biquíni enquanto tomava banho de sol para comemorar a chegada das férias. "Acabei de gravar uma novela ['Elas por Elas'] no sábado. Agora, quero férias. Meus projetos atuais são férias. Tô querendo ir para a serra", afirmou à reportagem durante lançamento vip da série "Justiça 2" (Globoplay), que estreou no dia 11, no Rio de Janeiro.

Atriz revelou ainda que gosta de projetos que provocam reflexões. "Acompanhei 'Justiça 1'. Adoro o trabalho da Manuela Diaz. É uma série que a gente reflete sobre todas as sociedades. Muitas vezes acontecem injustiças que a gente fica de mãos e pés atados. Fico um pouco deprimida e um pouco reflexiva. Gosto de trabalhos assim."