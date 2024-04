''Parasyte': entenda como a série fenômeno da Netflix se conecta ao anime

"Parasyte: The Grey", novo fenômeno coreano da Netflix, é inspirado no mangá "Parasyte: The Maxim", de Hitoshi Iwaaki, publicado entre 1988 e 1989 pela revista Morning Open Zōkan, da editora Kodansha.

Em 2014, a obra foi adaptada à TV como um anime produzido pelo estúdio Madhouse. A trama foi dividida em 24 episódios e conta uma história diferente da mostrada na série da Netflix.

Como a série se conecta ao anime

No último episódio de "Parasyte: The Grey", é revelado que a série da Netflix é, na verdade, uma sequência do anime. A trama, que mostra a jovem Jeong Su-in (Jeon So-nee) se transformando em hospedeira de um parasita, se passa após os eventos retratados na obra original, protagonizada pelo jovem Izumi Shinichi.

Enquanto o hit da Netflix se passa na Coreia do Sul, a história do anime se passa em Tóquio, no Japão. No entanto, como revelado em "The Grey", o problema dos parasitas é global, com vários países sofrendo com a invasão alienígena.

No final de The Grey, após conter os ataques dos parasitas, a capitã da polícia Choi (Lee Jung-hyun) recebe a visita surpresa de Izumi Shinichi (Masaki Suda). O rapaz é nada menos do que o protagonista de "Parasyte: The Maxim", o que prova que as produções habitam o mesmo universo.

Masaki Suda como Izumi Shinichi em "Parasyte: The Grey" Imagem: Netflix/Divulgação

Outro detalhe que mostra que "Parasyte: The Grey" é uma sequência é a idade do personagem. Enquanto no anime Shinichi é apenas um estudante do colegial, na série live-action ele surge mais velho, e se apresenta como um jornalista "especializado em parasitas".

A série ainda não foi renovada pela Netflix. Caso a plataforma faça a encomenda de novos episódios, é provável que a conexão entre The Grey e The Maxim seja explicada.