Palco de 812 m² é montado para show da Madonna em Copacabana, no Rio

O palco que está sendo montado na Praia de Copacabana, no Rio, terá o dobro do tamanho do palco usado na atual turnê mundial, que acontece em arenas e estádios. Ao todo, são 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e pé direto de 18 metros até o teto. A estrutura está 2,40 metros do chão, para auxiliar na visão do público.

A cantora terá três passarelas que poderão ser usadas para passagem e coreografias. Passarela central tem 22 metros de extensão, e as laterais 20 metros cada.

O show acontece no dia 4 de maio a partir das 21h45. O palco será montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.

Expectativa é que seja a maior apresentação da carreira da artista e a entrada será gratuita. Não haverá quaisquer tipos de vendas, mas a organização assegurou que "fãs de carteirinha" terão um espaço "quase no palco". Também haverá espaço reservado para autoridades e imprensa.

O show da cantora faz parte da celebração do centenário do banco Itaú, mas também contará com patrocínio de R$ 10 milhões da prefeitura do Rio. Segundo a prefeitura, os potenciais impactos econômicos do espetáculo foram calculados com base no tradicional réveillon da cidade. O impacto total do evento seria de R$ 293,4 milhões, segundo estudo elaborado pelo município.

Clientes do banco terão alguns privilégios na hora de comprar passagem para o Rio de Janeiro ou se hospedar na capital fluminense. A organização do evento é da Bonus Track Entretenimento Ltda.