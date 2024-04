Cavalo de R$ 500 mil e público de 75 mil: o show de Gusttavo Lima em BH

Um espetacular show de fogos coloriu a cúpula do Mineirão e anunciou a entrada de Gusttavo Lima no palco, para o show que marcou a despedida da turnê Buteco, em Belo Horizonte, no sábado (20). Em noite de céu aberto, o cantor entrou em cena às 22h20 e conduziu o público que lotava o estádio na capital mineira por uma maratona quase ininterrupta de sucessos sertanejos, que só terminou por volta das duas da manhã.

Em etapa que marca o fim do festival criado em 2018, Gusttavo celebrou o sucesso da longa empreitada e anunciou ter alcançado 75 mil espectadores no Gigante da Pampulha, repetindo a marca atingida na edição anterior do Buteco em BH, há dois anos. "Não cabe mais nem uma alma nesse lugar, a não ser a de Deus, que é bem-vinda. Buteco Mineirão é o maior público de todos os tempos", celebrou o artista.

No auge da noite, ele contou com participações de Matogrosso e Mathias, Rick e Renner, Zé Henrique & Gabriel e Paula Fernandes. Os veteranos do Trio Parada Dura, ícone da música sertaneja fundado há mais de 50 anos em Minas, também subiram ao palco com o Embaixador e fizeram sua estreia no Buteco com uma sequência de clássicos que marcaram gerações de ouvintes, como "Fuscão Preto".

Bruno e Denner

Antes da atração principal, o Buteco teve shows de Bruno e Denner e Leonardo. A dupla mineira, que tem Gusttavo Lima como padrinho artístico, começou a tocar com o dia ainda ensolarado e apresentou um repertório dividido entre faixas próprias, covers de pagode e composições de ambos já registradas por outros artistas - a lista inclui gravações de Felipe Araújo, Lucas Lucco, Maiara e Maraisa, Zé Felipe e do próprio Gusttavo.

O ápice do show de abertura foi um bloco dedicado ao que Bruno e Denner chamaram de "modinhas e modões", com clássicos sertanejos que fizeram o público cantar bem alto como "O Grande Amor da Minha Vida", de Gian & Giovani. A sessão nostálgica ainda incluiu dois hits de artistas que também passaram pelo festival no mesmo dia: "Telefone Mudo", do Trio Parada Dura, e "Eu Juro", sucesso de Leonardo.

No primeiro intervalo, o apresentador de rodeio Cuiabano Lima assumiu o comando do palco para animar o público. Embalado por remixes eletrônicos para faixas sertanejas populares, o locutor de Barretos garantiu que há novidades à vista para Gusttavo. Segundo Cuiabano, o fim do Buteco deve abrir caminho para uma novidade importante na carreira do grande artista da noite: "o Gusttavão tá preparando um projeto incrível", adiantou.

Leonardo

Em seguida, por volta das 19h, Leonardo subiu ao palco para um show recheado de canções conhecidíssimas pelo público. Abrindo com "Coração Espinhado", o goiano revisitou sucessos dos 40 anos sobre os palcos em lista que incluiu grandes marcos da carreira com o irmão Leandro (1961-1998), como "Sonho por Sonho", "Eu Juro", "Temporal de Amor" e "Não Aprendi Dizer Adeus".

É dentro do buteco que nascem as verdadeiras amizades. Eu nunca vi ninguém fazer amizade bebendo leite ou tomando chá da tarde, comendo bolachinha. Vocês já viram uma desgraça dessa? Eu nunca vi, gente. Amizade boa é no puteiro e no buteco. Pronto, falei! Tava engasgado essa porra Leonardo

Sem muita conversa além do momento em que parabenizou Gusttavo Lima pelo projeto Buteco, Leonardo emplacou um hit atrás do outro por uma hora e meia. Sem fazer pausas e contornando duas falhas momentâneas no som, o cantor fez a plateia dançar agarradinho em faixas como "Beber, Beber", "Cumade e Cumpade" e "Festa de Rodeio", além de um infalível cover do clássico "Boate Azul". Segui-se então intervalo de 50 minutos até o início do show principal.

O show de Gusttavo

Após o show de fogos e a projeção de um vídeo que introduz o espetáculo, Gusttavo Lima subiu ao palco acompanhado por um cavalo da raça friesian, originária dos Países Baixos. O garanhão chamado Oregon, adestrado para exposições e montado por um profissional, foi trazido de um dos haras do artista e pode custar até R$ 500 mil.

A participação do equino na abertura provocou um pequeno intervalo entre a intro e o início de "Fala Mal de Mim", que abre o repertório, mas não comprometeu o andamento da apresentação. A primeira sequência de sucessos ainda incluiu "Bloqueado", "Compensa", "Ex dos meus Sonhos" e "Cara da Derrota", todas cantadas fervorosamente pelo público que enchia pista e arquibancadas. Gusttavo ainda assumiu a guitarra para apresentar "Café e Amor", primeira faixa lenta da seleção, e incluiu um solo ao fim da performance.

"Essa vai ser a melhor noite da vida de vocês e da minha também", prometeu o Embaixador antes de subir em uma plataforma móvel, içada por um guindaste. Cantando "Oi, Vida" enquanto deslizava por cima do público, o artista avisou que as luzes do palco se apagariam por completo.



Este foi o incentivo que fez a multidão acenar fervorosamente, com as pulseiras luminosas que cada um trazia desde a entrada no estádio - o que rendeu um jogo de cores impressionante projetado contra a imagem do cantor no alto do guindaste. "Puta que pariu, BH. Vocês me matam do coração", agradeceu Gusttavo ao fim da canção.

Ainda lá de cima, o sertanejo com postura de astro do pop fez o primeiro dos muitos discursos carinhosos, dedicados aos mineiros e à capital do estado, que pontuaram o roteiro da apresentação. "Hoje estou mais nervoso e mais emocionado porque esse projeto poderia não acabar nunca, mas às vezes as coisas só duram o tempo suficiente para serem inesquecíveis", destacou.

Nunca desistam dos sonhos de vocês, porque a gente sempre tem muito mais do que merece. Seja grato pelo que você tem e corra atrás das coisas que você sonha. Não deixe filho da puta nenhum te dizer o que você deve ou não fazer nessa vida. Corra atrás, vá em cima, realize seu sonho. Não se importe com as críticas, porque se fosse por elas eu nem estaria aqui hoje Gusttavo Lima

Ainda a bordo da plataforma, lá do alto, Gusttavo cantou "Inventor dos Amores". De volta ao palco, ele interpretou "Cor de Ouro" e na sequência fez mais um afago nos fãs de Minas. "Tenho muito orgulho de ser mineiro, da minha saudosa Presidente Olegário, ali do lado de Patos de Minas e do Triângulo mineiro", disse o cantor antes de anunciar a marca de 75 mil espectadores atingida naquela noite.

Trio Parada Dura

A resposta ensurdecedora do público ocupou o estádio e comoveu o ídolo, que parecia segurar as lágrimas. "Obrigado por tudo que vocês fazem por mim, de coração", reforçou. O momento de gratidão abriu espaço para Gusttavo anunciar a entrada do Trio Parada Dura, que já na largada arrebatou o coro da multidão com o sucesso oitentista "As Andorinhas". A faixa trouxe Lima dividindo os vocais com os cantores do trio, Leonito e Creone.

Estreantes no palco do festival, os sertanejos das antigas ainda fizeram o público entoar "Fuscão Preto" e "Telefone Mudo". Antes de se despedirem, Gusttavo Lima prestou reverência aos músicos do Trio e aproveitou para anunciar que eles estarão na última edição do Buteco, marcada para 9/11 em São Paulo.

Matogrosso e Mathias

Outra vez sozinho, Gusttavo voltou a sucessos como "Relação Errada" e "Fui Fiel". Nesta última, uma fã subiu ao palco e abraçou o cantor, sendo retirada pela equipe de segurança logo após o gesto. Os próximos convidados, Matogrosso e Mathias, entraram na sequência com Gusttavo cantando junto a faixa "E Aí".

"Esse aqui é um dos maiores da música sertaneja, a gente pede bença", disse Gusttavo Lima sobre Matogrosso, que é remanescente da formação original da dupla, fundada no início dos anos 1970. Com colaboração do Embaixador nos vocais, eles ainda cantaram "De Igual pra Igual", "Frente a Frente" e "Tentei te Esquecer".

Paula Fernandes

Gusttavo Lima voltou a puxar coro do público com "Desejo Imortal", que emendou com "Inesquecível" e culminou em uma palinha de "Lugar Melhor que BH", hit local de César Menotti e Fabiano. A próxima participação no show foi de Paula Fernandes, outra estrela mineira do sertanejo, que na arrancada já fez dueto com o astro da noite em "Meu Eu em Você".

"Era um dos meus sonhos participar do Buteco", disse a cantora ao agradecer Gusttavo pelo convite. Ele respondeu destacando a importância de Paula para a cena musical do estado, além de reforçar que considerava importante contar com a presença dela na despedida do show em BH.

A participação da artista ainda incluiu os sucessos "Beijo Bom", "Pra Você" e "Pássaro de Fogo". Ao fim, os dois fizeram novo dueto em "Quando a Chuva Passar", consagrada por Ivete Sangalo. Ao despedir-se de Paula Fernandes, Gusttavo anunciou que ela também estará na derradeira edição do Buteco, que acontecerá em São Paulo.

Rick e Renner

Os próximos números solo incluíram a faixa mais recente do cantor, "CEP Novo", antes que ele anunciasse a entrada de mais uma dupla de convidados. Antes de anunciá-los, Gusttavo dividiu uma lembrança sentimental. "Esses aqui eu lembro de quando eu estava lá na roça, e era roça mesmo, não tinha nem energia. A luz chegou em 96, em 99 eu falei 'vou sair daqui, não tem como'", recordou-se.

No dia da mudança para uma cidade maior, ele conta que pegou carona com um caminhão que entregava leite na região. Naquela viagem, o Embaixador diz ter ouvido uma música que marcou bastante aquele momento da vida. Ele começa então a interpretar "Instante Mágico" e, no meio da canção, entram em cena Rick e Renner. "Vocês sabem o quanto sou fã de vocês e a trilha sonora da minha vida é de vocês", reverenciou Gusttavo ao fim da performance.

Os três seguiram dividindo os vocais na faixa seguinte, "Mil Vezes Cantarei", e Rick aproveitou para elogiar o projeto Buteco e a carreira de Gusttavo. "A gente quer agradecer a você pelo que está fazendo pela música brasileira e por Rick e Renner. Estaremos em doze datas com você neste ano", celebrou o cantor. A participação da dupla ainda incluiu "Ela é Demais", "Cara de Pau" e "Muleca".

Zé Henrique & Gabriel

A próxima sequência solo trouxe Gusttavo revisitando faixas como "Zé da Recaída", "Apelido Carinhoso" e uma performance de "Termina Comigo Antes" que mais uma vez teve o público cantando junto em cada verso. Para o último bloco de participações da noite, Zé Henrique & Gabriel entraram com "Instinto Animal", acompanhados por Gusttavo nos vocais. A dupla ainda apresentou mais três faixas e também rendeu homenagens ao projeto Buteco e à iniciativa do artista principal, enquanto Lima descansava brevemente em um canto do cenário.

Gusttavo retomou a rota solo com "30 Cadeados" e anunciou o bloco final do show, quando já chegava a três horas sobre o palco. A última sequência de canções incluiu hits como "Torce o Olho" e veio após um breve intervalo, justificado por uma preparação importante: o encerramento trouxe o astro com uma roupa mais informal que a dos números anteriores.

Despojado, ele celebrou com o enorme público o clímax do espetáculo quando desceu do palco e correu energicamente de uma ponta a outra da pista, isolado da multidão por uma grade de segurança, recebendo de perto o carinho dos fãs e concluindo em catarse a trajetória de sucesso que liga o Buteco ao Mineirão.

Fãs animados

Entre os espectadores que chegaram cedo ao Mineirão, o trio formado por Letícia Borges, Márcia Hartwick e John representava os que vieram de cidades próximas para conferir o Buteco. Eles partiram de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de BH, e escolheram se antecipar para conferir a programação completa, que ainda incluía um DJ antes do show de abertura com Bruno e Denner.

Todos carregavam altas expectativas, tanto pelo show principal quanto pelo convidado ilustre que assumiria o palco antes de Gusttavo. "Estou ansiosa pelo Leonardo, é o show do Cabaré que a gente espera ver aqui", disse Letícia. Márcia contou que esperava uma reprise da colaboração entre Leonardo e Gusttavo Lima em faixas como "Talismã" e "Temporal de Amor", o que acabou não acontecendo.

John, Márcia Hartwick e Letícia Borges Imagem: Bossuet Alvim

Já para Marina Santos, que viajou 235 km desde a cidade de Abaeté para ver o Buteco de pertinho, a única atração que importava era o Embaixador. "Eu vim pelo Gusttavo Lima mesmo. Já acompanho ele há muito tempo e vim no Buteco do ano passado também", ela explicou. Ao lado de Rodnei Neri, que é de Betim, a fã comemorou mais uma oportunidade de ver Gusttavo sobre os palcos, ressaltando a versatilidade do artista dentro do gênero musical que ele domina. "Ele é aquele sertanejo que abraçou tudo, desde o raiz até o universitário", observou.

Marina apontou ainda a força que o projeto de Gusttavo confere às carreiras de quem ainda está começando na indústria, graças à visibilidade que o Buteco traz. "Com a fama dele, ele consegue agregar muita gente para perto dele. E isso acrescenta muito à carreira dessas outras pessoas", disse.

Questionada sobre o que espera dos próximos passos na carreira de Gusttavo após o fim do Buteco, ela foi enfática quanto à certeza de sucesso e apostou em um novo projeto inspirado por "Paraíso Particular", álbum mais recente do artista. "Eu acredito que ele ainda vai entregar muito mais. Já sei que vai ter algo vindo do 'Paraíso'. Ele é um artista que ainda vai entregar muita música boa", ela garante.