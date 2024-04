Fora do BBB 24, Yasmin curte domingo com Giovanna e Wanessa Camargo

Amigas no BBB 24 (Globo), que chegou ao fim na última terça-feira (16), Yasmin Brunet, 35, Giovanna, 27, e Wanessa Camargo, 41, curtiram o domingo (21) juntas.

O que aconteceu

O encontro entre as três foi registrado no perfil do Instagram de Yasmin.

A modelo mostrou Giovanna e contou que Wanessa estava lá. "Um dominguinho básico com meu amor e temos outro amor aqui."

Giovanna também incentivou Wanessa a aparecer. "Cadê o outro amor, por favor, compareça."

Wanessa veio correndo e abraçou as duas, aparecendo na filmagem. Yasmin celebrou. "Olha quem tá aqui com a gente."

A cantora explicou que demorou um pouco a aparecer no vídeo pois estava tentando fazer uma maquiagem que Yasmin havia ensinado.

As três foram próximas durante a participação no reality show global.

No dia da grande final do programa, Yasmin e Wanessa contaram como foi o reencontro após terem deixado o programa em momentos diferentes.