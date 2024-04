Fernanda Campos expõe nova interação com Neymar após polêmica de traição

Fernada Campos, 26, que foi apontada como ex-amante de Neymar Jr., 32, fez um novo exposed do jogador de futebol brasileiro nas redes sociais.

O que aconteceu

De acordo com a influenciadora, o craque voltou a interagir com ela.

Fernanda expôs o print de uma curtida de Neymar em uma mensagem que ela havia enviado para ele no ano passado.

A modelo não mostrou qual foi a mensagem, porém, ela contou que na conversa, ela cobrava uma camiseta da seleção brasileira que o atleta havia prometido lhe dar pessoalmente.

Fernanda disse: "Dizem que invento coisas com ele para aparecer. Olha aí o print, é sempre verdade. Nada de fake news", disse Fernanda. "Acho que ele não me esqueceu (risos). Será que quer remember?".

Neymar se envolveu com Fernanda Campos em junho do ano passado, quando ainda estava namorando com Bruna Biancardi,30, que na época, estava grávida de Mavie, hoje, com seis meses.