Estacionamento, geladeira, avião: famosos curtem aventuras sexuais sem medo

Algumas celebridades não têm tempo ruim para a intimidade. Patrícia Ramos, por exemplo, confidenciou que o lugar mais inusitado em que já fez sexo foi "dentro" da geladeira.

A apresentadora explicou que tinha acabado de transar, foi tomar água, mas o parceiro chegou por trás e quis dar continuidade. "Eu havia acabado de transar e dá aquela sede, garganta seca. Fui pegar uma água, abri a geladeira de duas portas e senti um empurrão [nas costas]. Quando fui ver já estava pegando em uma cenoura, uma berinjela", declarou durante participação no programa Surubaum.

Não foi só a apresentadora que já revelou as aventuras sexuais em lugares inusitados. Splash relembra outros casos para você:

Banheiro químico

Recentemente, Jonathan Azevedo, 38, revelou que o lugar "mais louco" em que ele já transou foi em um banheiro químico na Marques de Sapucaí. "A coisa mais louca para mim foi no banheiro da Marques de Sapucaí, no banheiro químico da Sapucaí", declarou ele, ao podcast Surubaum.

O ator também afirmou que não tem tempo ruim para ele no sexo e que todo lugar é válido. Ainda, ressaltou que prefere sua parceira depilada e que curte sexo com barulho.

Jonathan Azevedo diz não ter tempo ruim para sexo Imagem: Reprodução / GNT

Poltrona de avião

Pedro Scooby, de 35 anos, e Cintia Dicker, 37, não fazem mistério para abrir intimidade da vida sexual.

Ao jornal O Globo, em 2021, o casal contou que a vida entre quatro paredes não tem nenhuma mesmice. "Uma vez transamos durante o voo Rio-Lisboa. E não fomos para o banheiro, foi na poltrona. Coloquei a coberta e virei de lado. A gente gosta da adrenalina", revelou a modelo.

Ainda de acordo com a Cíntia, no início da pandemia a troca de nudes e o sexo virtual foi algo frequente.

Pedro Scooby e Cintia Dicker não escondem que são um casal fogoso Imagem: Thiago Mattos/Brazil News

"No mar com peixinhos olhando"

Ivete Sangalo, 51, admitiu para Otaviano Costa, no programa OtaLab (UOL), que "já fez ousadia" com o marido, Daniel Cady, em "todo tipo de lugar".

Em bate papo descontraído, a artista entregou que ela e o maridão não conseguiram segurar o fogo da paixão em alto mar. "Já fiz depois do show, no mar com os peixinhos olhando", contou.

Estacionamento

Fazer o tipo "santinha" não combina com Juliana Paes, 45. Quem garantiu foi a própria atriz, em entrevista à Marie Claire, em 2012, ao afirmar ser uma pessoa "safada".

Sem papas na língua, a artista contou que "sempre" foi "uma safada". Ela revelou que aproveitou sua fase anônima para transar em locais públicos, a exemplo do estacionamento de um shopping.

Eu fiz sexo num estacionamento de shopping. Foi com um antigo namorado, foi antes de me tornar atriz. Esse tipo de loucura eu não tenho mais coragem de fazer. Juliana Paes

Juliana Paes afirma nunca ser uma mulher que faz a linha de santa Imagem: Reprodução/Instagram

Caixa d'água

Giovanna Ewbank, 37, e Bruno Gagliasso, 42, já transaram em uma caixa d'água. A revelação foi feita pela mãe da atriz, Deborah Ewbank, em um vídeo de brincadeira de "verdade ou consequência" para o canal da atriz no Youtube.

Durante a brincadeira, a artista e mãe fizeram questões íntimas para a outra. Deborah, então, contou que já pensou em se separar do pai de Giovanna, Roberto Baldacconi, e entregou o segredo da filha.

Elas já transaram na caixa d'ága do prédio.

Deborah Ewbank

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank tem um podcast chamado Surubaum Imagem: Reprodução/Instagram @gioewbank

Avião e jet ski

Ludmilla e sua a mulher, Brunna Gonçalves, admitiram ter transado em vários lugares inusitados. O casal já detalhou, por exemplo, que curtiram a intimidade até em avião e jet ski, em vídeo publicado no canal de Youtube da dançarina.

"Transamos em vários lugares inusitados", iniciou Ludmilla, visivelmente sem graça. "Eu posso citar um: no avião", contou Brunna, ao lado. "Também teve no jet ski. Tinha uma paisagem incrível, solzão lindo em Angra dos Reis [região sul fluminense]", completou Ludmilla.

Ainda durante a conversa picante, Brunna também contou que já teve quatro orgasmos em única noite com a funkeira. "Querido, aqui não tem como fingir", disse ela, sempre preocupada por saber que a sua mãe iria assistir o vídeo depois.