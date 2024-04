Em meio a crise com Mani, Davi aproveita festa e celebra vitória no BBB 24

Davi Britto curtiu festa em Salvador, na noite deste domingo (21), para celebrar sua vitória no BBB 24.

O novo milionário do Brasil se divertiu e cantou com Silvanno Salles e Kart Love. Recebido por uma multidão, Davi dançou com os artistas e declarou ser "o embaixador do arrocha".

O evento foi marcado para celebrar a vitória no BBB 24 e aconteceu no Campo da Pronaica, em Cajazeiras 10. Localizado na periferia da capital baiana, o bairro é onde o campeão nasceu e foi criado.

A festa não contou com a presença de Mani. Davi e a empreendedora vivem uma crise no relacionamento após o término do reality. Ela deixou de seguir o ex-brother e parou de respondê-lo após Davi dizer que os dois estavam "se conhecendo" e supostamente se afastar dela.

Imagina entrar num reality show, com 21 anos, desconhecido, e mostrar que sabe jogar, estraga os planos de um povo privilegiado e sai milionário e volta pro seu Estado, bairro, para ser aclamado assim pelo seus. Davi venceu muito. pic.twitter.com/P1qBqjxX1f -- Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) April 21, 2024

DAVI NO FANTÁSTICO pic.twitter.com/7SEtbykKpo -- deve ser horrivel (@digigimel) April 21, 2024

Churrasco e piscina

Davi Britto curtiu piscina e churrasco em família no primeiro domingo pós-BBB. Imagens do campeão do BBB 24 com a família em Salvador foram exibidas durante entrevista ao Fantástico. Ele apareceu fazendo churrasco e curtindo piscina ao lado da sobrinha.

Na entrevista ao Fantástico, Davi afirmou ter procurado Mani Rego, mas a empreendedora não respondeu às chamadas, e explicou polêmica fala a Ana Maria Braga, no Mais Você. A jornalista Tábata Poline também disse que Mani não respondeu o contato feito pela reportagem.

Procurei ela varias vezes, liguei, mandei mensagem... O fato de dizer que estava conhecendo, um ano de namoro não é nada. A gente tá namorando. Depois a gente vai noivar.

Davi Britto

Ele negou a teoria de afastamento aconteceu para que ele não tivesse que dividir o prêmio com Mani. "Não, não. Jamais. Prefiro comer ovo e ter paz na minha vida, que ter muito dinheiro e perturbação."

Quero que ela se sinta amada. O bem dela. Junto comigo, se ela quiser. Também tenho que comemorar a minha vitória."

Davi Britto

"Eu prefiro comer ovo e ter paz na minha vida, do que ter muito dinheiro e ter tanta confusão e perturbação" #Fantástico pic.twitter.com/Y60xbMg8ay -- TV Globo (@tvglobo) April 22, 2024

Crise pós-BBB

As especulações sobre o casal começaram no dia seguinte da final do BBB 24, na última terça-feira (16). Davi e Mani permaneceram muito tempo sem se falar, e o público estranhou que o brother passou chamar a empreendedora de namorada em entrevistas, sendo que sempre a tratou como "sua mulher".

No perfil do Instagram, Mani se apresentava como esposa do brother, o que foi apagado por ela na tarde de sábado (20). Na noite anterior, indignado, Davi havia feito uma live para negar as notícias que relatavam o fim do relacionamento dele com Mani e que diziam que ele já teria começado o processo para dividir os bens.

Eu lutei muito, eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia. Vai procurar outro assunto [...] A minha vida, eu resolvo. E não preciso de ninguém para resolver ela por mim. Uma boa noite a todos, Davi

Durante sua participação ao vivo no programa 'É de Casa', no sábado (20), Davi voltou a falar sobre a relação e afirmou que ele e Mani continuavam casados. "Continuo, sim, [casado]. Parem de falar que eu não continuo com a minha nega", começou.

É minha nega. Venha, minha filha. Venha cozinhar [no programa de TV]. Venha pegar o seu calabreso. Está um bafafá danado. Está tudo certo. Tudo em ordem. Já conversamos. Não estou tendo nem tempo de dormir. Está muito corrido. Hoje que estou indo para Salvador", Davi

Ainda no sábado (20), horas depois, Mani fez desabafo nas redes sociais, disse que se sentia como um "produto" e deixou de seguir Davi. Segundo a empreendedora, ela ficou sabendo sobre mudança de "status" com o vencedor do BBB 24 pelas entrevistas dele na mídia.

Em respeito a cada um de vocês que caminham comigo. Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado. O sentimento é que em pleno século 21, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas. Mani Rego

"Em outra [entrevista saber] que ainda estamos nos conhecendo. Ouvindo. Não pelos comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já há tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade", acrescentou.

E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar. Sou Mani, a mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizeram crescer e me redescobrir. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras, mas nos gestos. Mani Rego

Durante a noite de sábado (20), Davi publicou uma foto antiga ao lado da empreendedora. Os dois ainda não se encontraram pessoalmente após o fim do reality global.