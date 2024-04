Disney turca? Conheça a 'cidade fantasma' que virou cemitério de castelos

Um condomínio abandonado com 587 castelos se tornou uma espécie de "cidade fantasma" na Turquia. O empreendimento conhecido como Burj Al Babas fica próximo de Mudurnu e foi lançado em 2014, com um investimento de US$ 200 milhões, o equivalente a mais de R$ 1 bilhão, mas abandonado em 2019.

Falência e dívidas

Construtores decretaram falência em 2018, e obras pararam no ano seguinte. A dívida acumulada ficou em US$ 27 milhões, de acordo com a Bloomberg —o equivalente hoje a quase R$ 141 milhões (sem incluir a correção monetária).

Castelos estavam sendo vendidos por US$ 370 mil a US$ 530 mil (entre R$ 1,9 milhão e R$ 2,7 milhões atuais). Os valores variavam conforme a localização no empreendimento. Metade dos castelos, segundo o jornal The New York Times, chegou a ser vendida para investidores de países árabes, principalmente do Kuwait.

Burj Al Babas, na Turquia Imagem: Esin Deniz/Getty Images

A forte crise econômica afetou o empreendimento. A Turquia passou por uma recessão econômica e os preços do petróleo despencaram, o que afastou potenciais compradores —que eram, em sua maioria, do Qatar, Bahrein, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, informou a Bloomberg. Dos 732 châteaux previstos no projeto original, 587 foram construídos.

Depois da falência, os empresários esperavam poder retomar o projeto em breve, ainda no fim de 2019. Na época, havia a possibilidade da venda de 100 châteaux adicionais, o que sanaria as dívidas. No entanto, com a chegada da pandemia e a piora na crise econômica, o local ficou parado.

Inspiração gótica

Burj Al Babas, na Turquia Imagem: Argun Konuk/Getty Images/iStockphoto

O design das mansões tem inspiração gótica —assim como muitos daqueles que serviram de referência para contos de fada da Disney. A arquitetura também contemplava elementos das arquiteturas clássicas americana e inglesas, segundo o jornal italiano il Post. As torres tinham inspiração em cartões-postais locais como a Torre de Gálata, em Istambul, e a Torre de Leandro, no Estreito de Bósforo. Cada unidade ainda deveria ter sua própria piscina coberta e hidromassagem.

O projeto previa um shopping center no centro da "cidade", cujas formas lembravam o Capitólio de Washington, nos EUA. Além disso, o condomínio teria piscinas, uma mesquita, salões de beleza, além de banhos turcos que aproveitavam as águas termais da região a 68ºC.

Burj al Babas Imagem: Reprodução/Instagram

Potenciais moradores podiam escolher entre três modelos de construções e decoração por dentro dos castelos. Um elevador era um dos opcionais que podiam ser instalados, assim como armários nos quartos, uma cozinha de conceito aberto e banheiros em cada um dos quartos.

Piscina coberta também poderia ser escolhida ou deixada de lado, conforme a vontade do cliente. Cada uma das mansões tinha o próprio jardim.

* Com informações de reportagem publicada em 20/08/2022