Davi e Mani têm 'sobe e desce' de seguidores durante polêmica

Davi e Mani estão vendo os números de seguidores no Instagram variarem bastante após viverem uma crise pública no relacionamento. O brother viu muitos de seus fãs deixarem sua página, enquanto Mani multiplicou seu público.

Chico Barney analisou os números do baiano desde sua vitória no reality show. "Ao longo do fim de semana, com todas essas controvérsias, o Davi começou a perder seguidores. Ele saiu do BBB com 8,8 milhões, foi para 10,5 milhões, e aí começou a perder".

"Ele perdeu quase meio milhão de seguidores com toda essa controvérsia da Mani", observou Chico. "Normalmente, quando as pessoas saem do BBB, elas só ganham no primeiro momento. Porque todo o efeito 'cancelativo' que as pessoas gostam de fazer no BBB é durante o calor do jogo. Mas aí a gente vê o quanto essa situação foi bastante delicada para as pessoas, e elas começaram a parar de seguir o Davi".

O colunista avaliou também o rápido crescimento de Mani após a polêmica. "Ela tinha 2 milhões de seguidores na terça-feira e, no sábado, ela ganhou 2,5 milhões de seguidores. E não parou por aí. Ganhou mais 1 milhão no domingo e, agora, está com 6,4 milhões seguidores. As duas pessoas que mais ganharam seguidores com o BBB 24 se chamam Davi e Mani. É um negócio assombroso a repercussão e a comoção que esse caso está tomando".

