Além de Barbie: filme que mudou a carreira de Margot Robbie está na Netflix

No último ano, o nome de Margot Robbie ficou em grande evidência por conta do live-action 'Barbie'. Mas a carreira da atriz reúne muitas outras produções de sucesso, entre elas 'Eu, Tonya', que rendeu para a artista sua primeira indicação ao Oscar de 'Melhor Atriz'.

Sinopse do filme

Desde muito pequena exibindo talento para patinação artística no gelo, Tonya Harding (Margot Robbie) cresce se destacando no esporte e aguentando maus-tratos e humilhações por parte da agressiva mãe (Allison Janney).

Entre altos e baixos na carreira e idas e vindas num relacionamento abusivo com Jeff Gillooly (Sebastian Stan), a atleta acaba envolvida num plano bizarro durante a preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 1994.

História real

A cinebiografia acompanha a vida da patinadora até o fatídico evento que levou ela a ser banida do esporte. Harding não era conhecida exatamente como a atleta mais elegante e carismática, mas era responsável por executar o salto 'triple axel', feito que nenhuma norte-americana tinha conseguido - e mesmo hoje em dia só outras seis mulheres realizaram o movimento.

Uma das principais rivais de Harding, Nancy Kerrigan foi atacada com um bastão de metal após o treino. O ataque foi arquitetado pelo marido de Tonya e o guarda-costas Shawn Eckhardt, que contrataram Shane Stant para o executar o crime. Não deu certo, diga-se de passagem, já que Nancy participou da competição normalmente.

No entanto, tudo caiu nas costas de Tonya Harding. Não havia provas sobre ela ter participado do plano, mas a história afetou gravemente sua carreira no esporte olímpico. Posteriormente, a patinadora admitiu para a justiça ter obstruído informações sobre o ataque cometido pelo seu ex-marido. Ela sabia quem estava por trás do delito, mas não avisou as autoridades.

Em 'Eu, Tonya', o público assiste a um falso documentário baseado em entrevistas reais, que apresentam as diferentes versões das pessoas envolvidas no caso. "Eram tão contraditórias que percebi que seria meu ponto de entrada no roteiro. Colocaria os pontos de vista e deixaria o público decidir em que acreditar", explicou o roteirista Steven Rogers ao blog É Tudo História.

Nasce uma patinadora

Margot Robbie treinou durante meses para poder gravar as coreografias no ringue de patinação. Inclusive, as sequências foram um dos pontos altos da produção, justamente por reproduzirem as cenas históricas de Tonya Harding no esporte.

O famoso salto 'triple axel', porém, precisou ser feito com efeitos visuais. Tanto a protagonista quanto todos os dublês contratados, ninguém conseguiu executar o movimento feito pela esportista nos anos 1990.