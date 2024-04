Bissexual e fitness: quem é Agatha Sá, namorada de Filipe Ret

Filipe Ret, 38, e a namorada, Agatha Sá, 24, chamaram atenção ao protagonizarem momentos quentes na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, na manhã de domingo (21).

Quem é ela?

Natural de Nova Olinda do Norte (AM), Agatha é formada em educação física pela UFAM (Universidade Federal do Amazonas). A influenciadora costuma compartilhar com seus 1,2 milhão de seguidores no Instagram o dia a dia de sua reeducação alimentar, além de fornecer dicas de suplementação e treinos.

Agatha sofreu transfobia quando ela e Ret assumiram o namoro, no Dia dos Namorados do ano passado. Ela, então, declarou: "Eu sou uma mulher cis e bissexual. Não sou trans e não é uma ofensa quando perguntam se eu sou. Porém, a transfobia que eu li aqui nos comentários foi tamanha que eu não consigo imaginar como seria se eu realmente fosse e estivesse passando por isso".

Ret teria convidado uma fã para fazer managé com ele e com Agatha. A conversa foi vazada em fevereiro.

Namoro é monogâmico, apesar dos boatos. Quando assumiram o relacionamento, Ret legendou a foto com o termo "freelove", ("amor livre", em português). No entanto, o artista disse em entrevista ao jornal Extra que o relacionamento é monogâmico.