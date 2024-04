Adriane Galisteu posa nua em clínica de bronzeamento

Adriane Galisteu, 51, apareceu totalmente nua em dia de bronzeamento artificial. A apresentadora compartilhou o clique em uma rede social.

O que aconteceu

Deitada em uma cama, a apresentadora comentou sobre o bronzeamento. "Meu bronze preferido", escreveu ela, que estava nua na imagem compartilhado em um story no Instagram.

A apresentadora fez o bronzeamento em meio à agenda cheia de tarefas. Adriane contou que se prepara para uma viagem, onde ela estará no tapete vermelho de um evento.

Ela contou que, após a ida no local de bronzeamento, seguiria para casa pois precisa arrumar as malas e separar o vestido do evento. Isso porque a apresentadora embarca no avião nesta terça-feira (23).