'Abigail': filme de terror é último trabalho de ator que morreu aos 25 anos

"Abigail", novo filme de terror que chegou aos cinemas, é o último trabalho de Angus Cloud, ator que morreu em 2023, aos 25 anos, após uma overdose acidental de drogas. Ele interpretava Fezco na série de sucesso "Euphoria".

Foi ótimo trabalhar com Angus. No minuto em que o conhecemos, queríamos ele no filme porque sabemos que todos eram fãs dele antes.

Matt Bettinelli-Olpin, codiretor de 'Abigail', em conversa com Splash

O ator era autêntico e aberto a escutar. "Você se importa com ele. Ele é uma daquelas pessoas que você vê na tela e só quer abraçar e proteger. Ele também tem essa qualidade na realidade. Ele é meio que sim, ele era muito fácil de conhecer", disse Tyler Gillett, o outro codiretor do filme, que falou de Angus Cloud no presente.

Ele é hilário, e ele trouxe muito para o filme, mas também trouxe muito para nossas vidas naquela época. Passamos muito tempo juntos na Irlanda [para as filmagens] e é de partir o coração que ele não estará por perto para ver as pessoas vivenciarem o que ele fez e celebrarem seu desempenho.

Tyler Gillett, a Splash

Angus Cloud morreu aos 25 anos Imagem: Reprodução/Instagram/@wonderland

Abigail

O filme acompanha um grupo de criminosos que sequestra a filha de 12 anos de uma figura poderosa do crime. Eles a mantém em uma mansão isolada, mas o plano desmorona quando eles descobrem que, na verdade, ela é um vampiro sanguinário e descontrolado.

Uma das grandes inspirações, segundo contam os diretores, foi "Os Garotos Pedidos", de 1987, título que acompanha uma gangue de vampiros. "Foi um filme que nós dois assistimos repetidamente enquanto estávamos crescendo e eu acho que realmente tem aquela mistura incrível de terror, comédia e personagem que definitivamente estamos querendo para 'Abigail'."

A escolhida para viver o papel da vampira foi Alisha Weir, de 14 anos. "Era o papel que estávamos mais preocupados em escalar e acabou sendo um dos papéis mais fáceis de escalar, porque assim que conhecemos Alisha, encontramos Abigail e ela foi simplesmente incrível de trabalhar", disse Matt Bettinelli-Olpin.