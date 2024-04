A Grande Conquista: Relembre momentos marcantes da 1ª edição

A Grande Conquista se prepara para estrear sua 2ª temporada nesta segunda-feira (22). Para aquecer, relembre os principais momentos da primeira edição:

Primeira prova

Na primeira prova para definir os donos de cada casa da vila, Thiago Servo (o vencedor da edição) foi um dos menos votados e ganhou a disputa, ao lado de Glauco e Kelly. O cantor tornou-se o dono da Casa Azul e passou boa parte do confinamento com uma camiseta com a cor da casa.

Primeiro casal

Um mês após o início do reality, Murilo e Victoria deram o primeiro beijo da mansão, quando já estavam na segunda fase do jogo.

Primeira briga

A Grande Conquista teve várias brigas, mas a primeira se deu quando Rayana Diniz não gostou de um comentário de Niick Donato e provocou: "Você quer conforto, só quer dormir na cama". As duas saíram aos gritos uma com a outra e precisaram ser separadas por outros participantes.

Lary Bottino X Cavallo

Outra briga notável envolveu Lary Bottino e Cavallo. Tudo começou quando Lary defendeu Rafa Sant, que chorava embaixo de uma mesa após um comentário de Cavallo. Houve muita gritaria e troca de ofensas, envolvendo também outros participantes.

Treta generalizada

Em um dia de votação para a formação da Zona de Risco, uma briga generalizada se instaurou na mansão e nem a apresentadora Mariana Rios conseguiu controlar os conquisteiros. Na época, chegou a circular nas redes sociais um vídeo da apresentadora sumindo do telão e deixando os confinados discutindo sozinhos.

Jany X Naty Deodato

Em uma icônica briga por pão, Jany e Natália Deodato, que eram aliadas, acabaram discutindo aos gritos depois que a estudante reclamou que Gabriel Roza iria dividir um lanche com Naty — o que deixou a influenciadora chateada. A briga das duas terminou com choro, puxões de orelha e desculpas.

Fernanda Medrado x Carol Lekker

Incomodada com a presença de uma embalagem de absorvente no lixo da cozinha, Fernanda Medrado abordou Carol Lekker para expressar sua insatisfação — mas o diálogo não foi bem recebido. Incapazes de chegar a um acordo, as duas trocaram ofensas.

Casal Thiago e Gyselle -- romance e discussões intensas

Thiago se envolveu com Gyselle desde que entrou na mansão. Durante a primeira festa, os dois quase se beijaram, começaram a combinar roupas e admitiram sentimentos um pelo outro.

Apesar do clima de romance, o que mais se destacou no relacionamento do casal foram as discussões intensas. Na Festa Quartzo, por exemplo, eles brigaram devido à atriz estar bêbada e discutiram porque o cantor ficou ao lado de Gabriel na "treta da limpeza". Ainda assim, chegaram juntos à final: Thiago venceu o reality e Gyselle ficou em quarto lugar.