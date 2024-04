Campeã da Fazenda opina sobre Dona Geni em A Grande Conquista: 'Sem filtro'

Jaquelline Grohalski, campeã de A Fazenda 15 (Record), revelou o que está achando da participação de sua mãe, Dona Geni, em A Grande Conquista 2 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No Instagram, Jaquelline celebrou a ida da mãe ao programa e contou que era seu sonho. "Temos estreia desse reality show 'completaço' no comando de Rachel Sheherazade, que vai estar incrível. Uma das participantes é a Dona Geni, minha mãe, que está realizando um sonho de vida. Ela sempre quis se aventurar em reality show e agora está tendo essa oportunidade de se divertir, de se jogar", anunciou.

A vencedora do reality rural reforçou que está ansiosa com a novidade: "Estou muito feliz. Confesso para vocês que estou muito ansiosa, estreia logo, pelo amor de Deus. Acredito que está sendo uma sensação diferente. Como filha, a gente não quer que os pais sofram, passem por alguma coisa que os deixe tristes e a gente sabe que reality show acontece tudo, briga, palavrões, desavenças, falsas amizades, é entretenimento".

Além disso, destacou algumas características de Dona Geni: "Imagina uma casa com 100 pessoas, a minha mãe tem TOC (Transtorno obsessivo-compulsivo) de limpeza, mas ama cozinhar, trazer leveza, alegria e totalmente sem filtro. Será que Dona Geni vai conseguir conquistar o público para subir para a mansão?".

A Grande Conquista: O que você achou da escolha de elenco dessa 2ª edição? Resultado parcial Total de 315 votos 19,68% Maravilhoso! Vai render muito 50,79% Muito fraco. Esperava mais! 29,52% Mediano, mas promissor Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 315 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso