A Grande Conquista 2: o que sabemos da nova temporada do reality da Record

Hoje é dia de estreia de A Grande Conquista 2! A atração abre a temporada de realities shows na Record e conta com 100 participantes sonhando com prêmio de R$ 1 milhão em jogo.

Como funciona A Grande Conquista?

A Grande Conquista 2 é um reality show de confinamento dividido em duas etapas. Na primeira fase, 100 participantes, mesclando famosos e anônimos, entram numa vila para buscar sobrevida no jogo.

Por meio de provas, os vileiros são divididos em três casas (laranja, azul e verde). Ao longo de 19 dias, eles irão enfrentar provas e diversos perrengues para convencer o público que merecem uma vaga na Mansão — a segunda etapa do reality show.

Dos 100 nomes, o público terá 5 zonas de risco (dinâmica de eliminação) para eliminar 80 nomes e definir 20 participantes para a segunda fase de A Grande Conquista 2. Eles serão levados para a Mansão para disputar o prêmio de R$ 1 milhão.

Mesmo confinados em uma casa luxuosa, os participantes vão encarar Provas da Virada, lavagem de roupa suja em atividades de apontamento, festas e votações semanalmente. No final, apenas um participante será escolhido pelo público para vencer o reality show.

Curiosiades

Prêmio milionário em jogo: o campeão de A Grande Conquista 2 irá embolsar o prêmio milionário de R$ 1 milhão. Diferente da Globo, o campeão de reality show na Record precisa arcar com o desconto de 27% de imposto na premiação.

Rachel Sheherazade assume o posto de apresentadora da atração na vaga de Mariana Rios. Ela conquistou grande público com sua participação em A Fazenda 15, no ano passado, e ganha chance no comando da atração após quase dez anos apresentando telejornal no SBT.

Dinâmicas do reality show: os participantes irão ter de enfrentar atividades chamadas Provas da Virada, lavagem de roupa suja em atividades de apontamento, festas e votações.

Como são feitas as eliminações? os participantes definem entre dois a três nomes para compor a zona de risco e o público vota através do R7.com em quem deseja tirar do jogo.

Carro em jogo: na fase da vila, os competidores vão disputar uma prova valendo um carro 0km.

Festa na vila: os 100 participantes da fase da vila ficarão confinados por 19 dias e terão direito a festas para aliviar a tensão dos perrengues.

Dinâmica no Hora do Faro: Rodrigo Carelli informou que a atração de Rodrigo Faro trará uma dinâmica que terá peso diferente para o jogo, mas não deu pistas do que pode ser e quais ações trará para a disputa do prêmio de R$ 1 milhão.

Fred, a inteligência artificial: A Grande Conquista 2 terá uma inteligência artificial chamada Fred. O boneco, que é o personagem da logo, irá coordenar atividades e interagir com os participantes.