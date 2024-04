Wagner Moura e Humberto Carrão curtem pagode no Rio de Janeiro

Humberto Carrão mostrou um registro ao lado de Wagner Carrão durante um pagode no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O ator de Renascer, Globo, publicou diversos registros ao lado do protagonista do filme "Guerra Civil".

No X (antigo Twitter), uma fã publicou uma selfie ao lado de Humberto Carrão e Wagner Moura. "Cinco minutos no pagode do centro."

No Brasil, para a divulgação do filme Guerra Civil, Wagner Moura tem aproveitado para reencontrar os amigos. Na última quinta, os amigos estiveram mais uma vez juntos para curtir um samba com outros atores.