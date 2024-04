Show de Madonna provoca adiamentos e pode interferir até no Brasileirão

Show de Madonna no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio, deve receber mais de um milhão de fãs. Devido ao impacto que o evento pode gerar na segurança, trânsito e hotelaria, outros eventos decidiram adiar suas datas para não coincidir com Madonna.

A banda Soweto, comandada por Belo, optou por cancelar o show que aconteceria na mesma data. Antes, a banda havia programado duas apresentações para o Estádio Engenhão, nos dias 4 e 5, agora, apenas uma apresentação acontecerá. A turnê Soweto 30 está confirmada para o dia 5 na Apoteose. Quem comprou ingresso para o dia 4, foi migrado automaticamente para a noite seguinte.

Paulinho da Viola adiou a gravação do dia 4 de maio para 25 do mesmo show. O show em comemoração aos 80 anos de vida do baluarte vai acontecer no Qualistage, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Quando agendamos o show, não poderíamos imaginar que um megaevento seria marcado posteriormente. O show da Madonna, confirmado recentemente para o dia 4 de maio, na Praia de Copacabana, afetará toda a cidade - como o trânsito, transporte público, hotelaria e etc. Pensando no conforto do nosso público e em aspectos práticos para todos os envolvidos, decidimos adiar o show de gravação para o dia 25 de maio.

Paulinho da Viola via assessoria do Qualistage

Até um jogo do Campeonato Brasileiro pode ser alterado. A Polícia Militar pediu à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) que não sejam marcados jogos do campeonato esportivo na mesma data. A princípio, partida entre Fluminense e Atlético Mineiro está marcada para a data.

CBF costuma acatar pedidos da PM, mas ainda não há uma definição oficial. Não é simples alterar a data de uma partida no campeonato, pois envolve grade de televisão e leis que obrigam intervalos entre uma partida e outra, afirmou assessoria. "A CBF recebeu esse ofício e, desde então, e vem trabalhando com Fluminense e BEPE (Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos) na solução", disse CBF a Splash.

Mega show

O show acontece no dia 4 de maio a partir das 21h45. O palco será montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.

Expectativa é que seja a maior apresentação da carreira da artista e a entrada será gratuita. Não haverá quaisquer tipos de vendas, mas a organização assegurou que "fãs de carteirinha" terão um espaço "quase no palco". Também haverá espaço reservado para autoridades e imprensa.

O show da cantora faz parte da celebração do centenário do banco Itaú, mas também contará com patrocínio de R$ 10 milhões da prefeitura do Rio. Segundo a prefeitura, os potenciais impactos econômicos do espetáculo foram calculados com base no tradicional réveillon da cidade. O impacto total do evento seria de R$ 293,4 milhões, segundo estudo elaborado pelo município.

Clientes do banco terão alguns privilégios na hora de comprar passagem para o Rio de Janeiro ou se hospedar na capital fluminense. A organização do evento é da Bonus Track Entretenimento Ltda.