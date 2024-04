Sem Mani, Davi curtiu piscina e churrasco em família no 1º domingo pós-BBB

De Splash, no Rio

Sem Mani Rego, Davi Britto curtiu piscina e churrasco em família no primeiro domingo pós-BBB.

O que aconteceu

Imagens do campeão do BBB 24 com a família em Salvador foram exibidas durante entrevista ao Fantástico. Ele apareceu fazendo churrasco e curtindo piscina ao lado da sobrinha.

Na entrevista, Davi afirmou ter procurado Mani Rego, mas a empreendedora não respondeu às chamadas, e explicou polêmica fala a Ana Maria Braga, no Mais Você. A jornalista Tábata Poline também disse que Mani não respondeu o contato feito pela reportagem.

Procurei ela varias vezes, liguei, mandei mensagem... O fato de dizer que estava conhecendo, um ano de namoro não é nada. A gente tá namorando. Depois a gente vai noivar.

Davi Britto

Ele negou a teoria de afastamento aconteceu para que ele não tivesse que dividir o prêmio com Mani. "Não, não. Jamais. Preciso ter paz na minha vida, que ter muito dinheiro e perturbação."

Quero que ela se sinta amada. O bem dela. Junto comigo, se ela quiser. Também tenho que comemorar a minha vitória.""Procurei ela varias vezes, liguei, mandei mensagem... o fato de dizer que estava conehcendo, um ano de namoro nao é nada. a gente tá namorando. depois a gente vai noivar.

Davi Britto

BBB, racismo e relação com a mãe

Davi elegeu treta com Leidy Elin como o momento mais difícil. "Quando a Leidy jogou minhas roupas na piscina, me senti invadido... Assumo que ninguem é perfeito. mas procuro corrigir os meus defeitos."

Ele quer ser exemplo de representatividade a outras pessoas negras que sofreram racismo. "Sofri muito racismo. Sou uma pessoa preta e que saiu da periferia da Bahia. Dar essa virada de chave, me sinto representando várias pessoas pretas. Um recado: um negão também consegue chegar ao topo. É possível virar doutor, médico e advogado"

Ele tinha 12 anos quando começou a pensar em ser médico — faculdade que está nos planos de Davi. "Olhar para trás e ver que um dia estava vendendo limão... Com minha mãe gravida, disse: "mãe, um dia eu vou ser doutor"

O programa mostrou a chegada de Davi a Salvador ontem (20) e o primeiro abraço entre mãe e filho após o reality. "Davi sai do reality após um momento muito duro que ele teve ali. Aqui, quero defendê-lo do que puder", disse Elisângela Brito, mãe do campeão.

Ele ainda falou do futuro com a mãe. "Quero dar o melhor para a minha mãe. Ela já sofreu bastante na vida... Já chorei muito. Agora tenho que tocar esse sorrisão. Momento de chorar passou. Agora é felicidade. Agora, vou poder realizar o sonho da minha mãe".

Davi disse que somente agora consegue "ter dimensão do que está vivendo". Ainda brincou que está esperando cair pix de quase R$ 3 milhões cair na conta.