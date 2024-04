Personagens originais de 'Jurassic Park' estão de volta em 'domínio'

A sequência de Rebel Moon, franquia ambiciosa de Zack Snyder, o tocante Todos Nós Desconhecidos, com Andrew Scott, esnobado no Oscar, e o espirituoso Trolls 3 - Juntos Novamente estão entre os filmes e séries em destaque nas estreias da semana no streaming nas principais plataformas.

JURASSIC WORLD: DOMÍNIO - Concluindo a segunda trilogia da franquia, reúne Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum, os atores do elenco original de Jurassic Park, de 1993. Quatro anos após a destruição da remota Isla Nubar, os dinossauros vivem entre os humanos e isso coloca em xeque a dominância da espécie humana no planeta (no Prime Video).

REBEL MOON 2: A MARCADORA DE CICATRIZES - Segunda parte do longa de Zack Snyder lançado pela Netflix em dezembro. A franquia é ambientada em uma lua distante, onde um vilarejo agrícola passa a ser atacado por uma autoridade tirana.

TROLLS 3 - Ao se aproximar de Tronc, Poppy descobre que o amigo e seus quatro irmãos já fizeram parte do fenômeno BroZone, a boyband favorita dela - na vida real, o filme motivou o reencontro do 'N Sync, com faixa exclusiva para a trilha sonora (no Prime Video).

TODOS NÓS DESCONHECIDOS - O roteirista Adam (Andrew Scott) lida com um bloqueio criativo, isolado no edifício praticamente vazio em que vive. Certo dia, ele resolve voltar à sua casa de infância e reencontra os pais, que morreram quando ele era criança. Na trama, Adam também se aproxima de seu misterioso vizinho, Harry (no Star+).