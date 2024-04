Choro e desabafo: o que já disseram Belo e Gracy após separação vir à tona?

Fim do casamento de Belo e Gracyanne veio à tona na quinta-feira (18). Eles já não estão juntos há oito meses, segundo o colunista de Splash Lucas Pasin.

O que eles já falaram

Gracyanne citou distanciamento ao falar do assunto pela primeira vez. "A minha relação com o Belo se tornou distante. Eu era apaixonada pelo Belo, não tenho nem mais idade para viver 'romances', mas o relacionamento acabou. Eu trabalho demais, tem gente demais envolvida em tudo. Às vezes o amor não basta", disse ao colunista de Splash Lucas Pasin.

Após oito meses separada do cantor, a modelo admitiu que viveu romance com outro homem — o personal Gilson de Oliveira. "Eu já estava separada dele. Já tínhamos falado da separação. E não estou mais com ninguém [...] A minha relação com o Belo se tornou distante. Eu era apaixonada pelo Belo, não tenho nem mais idade para viver 'romances', mas o relacionamento acabou. [...] Mesmo estando separada e o Belo sabendo, me arrependo muito (de ter ficado com outro). E nem a nossa relação. Erramos em deixar muita gente palpitar em tudo", disse a Splash.

Ela reforçou que os dois não estavam mais juntos quando se envolveu com outro homem. "Não existia cobrança entre nós. Mas ele, mesmo assim, me perdoou.[...] Nós (eu e Belo) não somos mais nem amigos. Depois do que rolou, nos afastamos", completou Gracyanne.

No dia seguinte, Belo chorou ao cantar a música "Reiventar" durante primeiro show da turnê de reencontro do Soweto e, em seguida, desabafou em entrevista ao Multishow. "É uma emoção muito grande, né? Eu estou passando pelo momento também, um momento complicado, um momento muito difícil".

Belo super emocionado no palco do #SowetoNoMultishow com "Reinventar" pic.twitter.com/ELBDhOAqHZ -- Multishow (@multishow) April 20, 2024

Na entrevista, Belo revelou que só compareceu ao show no Allianz Parque porque ama seu trabalho. "E lógico que estou aqui porque eu amo a arte e não deixaria de entregar isso para o meu público, que é o que eu faço desde criança, apesar de qualquer adversidade, apesar de qualquer coisa que eu esteja passando."

Segura, coração! Ainda teve desabafo do Belo no final #SowetoNoMultishow pic.twitter.com/9gw4ChnwRN -- Multishow (@multishow) April 20, 2024

Após choro de Belo, Gracy mostrou que seguiu sua rotina de treinos. Na manhã deste sábado (20), a musa fitness mostrou que fez o seu cardio em jejum no quarto de sua casa. Posteriormente, ela publicou stories almoçando uma de suas famosas marmitas fitness e terminou a tarde na aula de pole dance. De noite, foi fotografada saindo de uma academia.

Apontado como pivô da separação, o personal Gilson de Oliveira disse que "se cansou de se calar". "Fala galera, tudo bem? Então! Venho me pronunciar sobre alguns acontecimentos na minha vida, acho que vocês estão esperando isso, tenho recebido bastante mensagens no Direct, WhatsApp e etc, mas se é pedrada que vocês querem, coloquem o capacete que eu cansei de me calar e irei falar."

O que aconteceu

Belo e Gracyanne não formam mais um casal após 15 anos de relacionamento. Lucas Pasin descobriu, com exclusividade, que os dois colocaram um fim definitivo na relação há mais de 8 meses. O ex-casal já entrou na Justiça com a documentação para a separação.

Eles ainda seguem vivendo na mesma casa, onde também moram outras pessoas, mas o cantor já prepara a mudança para uma nova residência no Recreio, Zona Oeste do Rio. Ainda segundo apuração da coluna, os dois já não usam aliança há alguns meses, e fãs de Belo notaram que o cantor estava sem o anel.

De acordo com fontes, o término aconteceu após um desgaste na relação, no entanto, eles seguem amigos. Eles optaram por esperar a "poeira baixar" antes de tornar público que não estão mais juntos.