'Não houve traição e estão manipulando', diz defesa de personal de Gracy

A defesa do personal Gilson Oliveira, apontado como pivô da separação de Gracyanne Barbosa e Belo, negou que tenha havido traição.

O que aconteceu

O advogado Joabs Sobrinho afirmou em vídeo enviado a Splash que Gilson e Gracyanne tiveram uma relação consensual "entre adultos livres" e que "não houve traição". Personal irá se pronunciar na terça-feira (23) em entrevista conduzida pelo ator Raul Gazola no canal do advogado no YouTube.

Defesa argumenta haver manipulação na veiculação de informações sobre o término de Belo e Gracyanne, prejudicando o personal trainer, e cita Leo Dias. No Fofocalizando (SBT), o jornalista afirmou que houve traição e crise na relação após Belo descobrir o caso extraconjugal da esposa.

Considerado o pivô da separação, Gilson passou a sofrer ataques nas redes sociais, afirmou defesa. "Estão manipulando, acabando com a vida de um jovem que vive de trabalho com a saúde. Musculação é uma coisa muito séria. Ele trabalha em academia. Ele é profissional. As pessoas estão manipulando as informações. Ele tá sendo atacado, ameaçado."

Advogado, que levará caso à Justiça, afirma que notícia sobre traição se trata de plano de marketing de Belo para engajar início de turnê de Soweto. "Belo não precisava disso, muito menos Leo Dias, trazendo uma situação a público de forma totalmente distorcida. Nós iremos corrigir todas essas injustiças."

Em contato com Splash, Leo Dias disse que mantém o que explicou no Fofocalização: ele sabia dessa notícia há mais de uma semana e que segurou a informação a pedido de Belo. "Até que Lucas Pasin deu a [notícia da] separação. Tive que publicar tudo o que eu tinha. O Belo argumentava o tempo todo que essa notícia iria prejudicá-lo profissionalmente. Ontem mesmo, falei com a Gracyanne sobre essa boataria de que foi jogada de marketing. Ele disse a seguinte frase: 'Gostaria que fosse'"

Splash também tenta contato com Belo. Espaço segue aberto.

O que disse Gracyanne

Gracyanne citou distanciamento ao falar do assunto pela primeira vez. "A minha relação com o Belo se tornou distante. Eu era apaixonada pelo Belo, não tenho nem mais idade para viver 'romances', mas o relacionamento acabou. Eu trabalho demais, tem gente demais envolvida em tudo. Às vezes o amor não basta", disse ao colunista de Splash Lucas Pasin.

Após oito meses separada do cantor, a modelo admitiu que viveu romance com outro homem — o personal Gilson de Oliveira. "Eu já estava separada dele. Já tínhamos falado da separação. E não estou mais com ninguém [...] A minha relação com o Belo se tornou distante. Eu era apaixonada pelo Belo, não tenho nem mais idade para viver 'romances', mas o relacionamento acabou. [...] Mesmo estando separada e o Belo sabendo, me arrependo muito (de ter ficado com outro). E nem a nossa relação. Erramos em deixar muita gente palpitar em tudo", disse a Splash.

Ela reforçou que os dois não estavam mais juntos quando se envolveu com outro homem. "Não existia cobrança entre nós. Mas ele, mesmo assim, me perdoou.[...] Nós (eu e Belo) não somos mais nem amigos. Depois do que rolou, nos afastamos", completou Gracyanne.

Separação

Belo e Gracyanne não formam mais um casal após 15 anos de relacionamento. O colunista Lucas Pasin descobriu, com exclusividade, que os dois colocaram um fim definitivo na relação há mais de 8 meses. O ex-casal já entrou na Justiça com a documentação para a separação.

No dia seguinte a sepração vir à tona, Belo chorou ao cantar a música "Reiventar" durante primeiro show da turnê de reencontro do Soweto e, em seguida, desabafou em entrevista ao Multishow. "É uma emoção muito grande, né? Eu estou passando pelo momento também, um momento complicado, um momento muito difícil".

Belo super emocionado no palco do #SowetoNoMultishow com "Reinventar" pic.twitter.com/ELBDhOAqHZ -- Multishow (@multishow) April 20, 2024

Na entrevista, Belo revelou que só compareceu ao show no Allianz Parque porque ama seu trabalho. "E lógico que estou aqui porque eu amo a arte e não deixaria de entregar isso para o meu público, que é o que eu faço desde criança, apesar de qualquer adversidade, apesar de qualquer coisa que eu esteja passando."

Segura, coração! Ainda teve desabafo do Belo no final #SowetoNoMultishow pic.twitter.com/9gw4ChnwRN -- Multishow (@multishow) April 20, 2024

Após choro de Belo, Gracy mostrou que seguiu sua rotina de treinos. Na manhã deste sábado (20), a musa fitness mostrou que fez o seu cardio em jejum no quarto de sua casa. Posteriormente, ela publicou stories almoçando uma de suas famosas marmitas fitness e terminou a tarde na aula de pole dance. De noite, foi fotografada saindo de uma academia.