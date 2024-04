Mãe e filha atrizes sofrem acidente no Rio: 'Vida às vezes fica por um fio'

A atriz e diretora Cininha de Paula, 64, e a filha, Maria Maya, 42, estavam na Linha Vermelha, no Rio de Janeiro, quando o veículo foi atingido por outro carro.

O que aconteceu

Acidente envolveu outros dois carros e interditou parte da via. "Um carro parou de repente e fugiu. Eu não atingi ele, mas fui atingida", contou a diretora, no sábado (20), por meio de publicação no Instagram.

Foram só bens materiais. Nada de grave e só o peito ainda dói, uma dor de alma apertada. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Estamos todos bem [...] A vida às vezes fica por um fio." Cininha de Paula

Acidente provocou engavetamento na altura da Maré, zona norte da capital fluminense. O trânsito no local foi registrado nas redes sociais do Centro de Operações do Rio.