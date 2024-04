Estes 11 prédios de empresas foram eleitos os mais legais do mundo; conheça

Escritório não é —quer dizer, nem sempre— sinônimo de "chatice". Ao menos, no visual. Há empresas que investem pesado em traduzir o seu DNA em prédios ousados e criativos.

A revista internacional especializada em arquitetura e design Architectural Digest elegeu os 11 complexos empresariais "mais legais" em todo o mundo, segundo seu time editorial. Conheça a seleção:

1. Swatch Omega, em Bienne, na Suíça

Swatch Omega, em Bienne, na Suíça Imagem: Reprodução/Swatch Omega

Desde 2019, os relógios da Swatch e da Omega em Biel (ou Bienne) ocupam uma nova "casa", desenhada pelo arquiteto japonês Shigeru Ban. Enquanto os escritórios da Swatch ocupam uma estrutura de madeira coberta por uma grade de quase 240 metros de comprimento, a Omega ganhou uma fábrica adjacente de cinco andares.

A primeira ainda possui ligação com o complexo Cité du Temps (Cidade do Tempo, em tradução livre), que conta com uma sala de conferências e um museu dos relógios. Vigas de madeira suíça foram aproveitadas para erguer ainda outras duas unidades de todo o campus, que transmite a sensação de fluidez.

2. Tencent, em Shenzhen, na China

Tencent, em Shenzhen, na China Imagem: Nikada/Getty Images

Em vez de optar por um campus horizontal, como outras gigantes de tecnologia, a Tencent quis uma versão vertical idealizada pela firma NBBJ. Suas duas torres, de 39 e 50 andares, se conectam por três pontes horizontais em cor de cobre. Nelas, são encontradas dependências comuns a ambas, como uma pista de corrida, um centro de saúde e uma biblioteca, o que permite a interação de funcionários de diferentes áreas, destacou a AD.

3. BMW, em Munique, na Alemanha

BMW, em Munique, na Alemanha Imagem: wagnerm25/Getty Images

Assim como outros representantes desta lista, o prédio de quase 100 metros de altura da BMW de Munique é inspirado no trabalho da própria empresa —mais especificamente, seu formato de quatro cilindros relembra os motores fabricados pela montadora. O design é do arquiteto Karl Schwanzer que, em vez de optar por ter a torre em uma fundação tradicional, preferiu "pendurá-la" em uma estrutura de aço em formato de cruz. O resultado? Os primeiros andares a serem construídos foram os superiores, em vez dos inferiores.

4. Apple, em Cupertino, nos EUA

Apple, em Cupertino, nos EUA Imagem: P_Wei/Getty Images

A gigante de tecnologia não prefere designs modernos e minimalistas apenas em seus aparelhos, mas também na estética de seu edifício futurístico em forma de anel criado pela firma Foster + Partners. Ele foi construído utilizando mais de 4.000 lajes de concreto moldadas previamente e oferece a impressão de ser aberto ao ambiente graças às suas passarelas curvas recobertas por vidro, além de oito átrios e um restaurante também com enormes (15 m x 30 m) portas de vidro —que permitem a entrada de luz natural.

5. LEGO, em Billund, na Dinamarca

LEGO, em Billund, na Dinamarca Imagem: Divulgação/LEGO

O edifício da LEGO em Billund foi inspirado —adivinhe!— nos legos. Os blocos de montar fabricados pela empresa podem ser claramente vistos nas curvas assinadas pelo escritório C.F. Moller Architects. A obra, finalizada em 2022, possui oito seções que se "encaixam" em um prédio central, com um átrio bem no seu coração por onde corre uma escadaria em espiral em amarelo vibrante.

Uma área, chamada de "People House", oferece espaços de convivência para os funcionários e suas famílias, com direito a cinema, academia, clínica para atendimento de saúde, cozinha e acomodações para funcionários visitantes. O espírito da brincadeira, por ali, não se perde, o que garantiu a este complexo o destaque da publicação.

6. CMA CGM, em Marselha, na França

CMA CGM, em Marselha, na França Imagem: Iwan Baan/Divulgação/Zaha Hadid Architects

A empresa de logística francesa recrutou o renomado escritório Zaha Hadid Architects para conceber sua sede em Marselha. O prédio, finalizado em 2011, foi a primeira torre construída pela arquiteta iraniana e, como alguns de seus mais icônicos designs conta com uma fachada com curvas —que mudam da horizontal para a vertical conforme ascende-se aos seus 33 andares. O arranha-céu é rodeado por uma estrada elevada.

7. Meta, em Menlo Park, nos EUA

Meta, em Menlo Park, nos EUA Imagem: DutcherAerials/Getty Images

A Meta, empresa que comanda o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, tem prédios pelo mundo, mas o campus de sua sede na Califórnia (EUA) conta com números expressivos: o prédio MPK20, inaugurado em 2015, possui quase 40 mil metros quadrados de área construída com um "parque" em seu terraço de 3,6 hectares de extensão. Em 2018, o espaço ganhou um novo complexo, o MPK21, com cinco restaurantes, 15 instalações de arte, área verde coberta com as gigantescas árvores sequoias —nativas da região— e um pátio em formato de anfiteatro que o conecta ao seu antecessor.

O design é assinado por Frank Gehry, o célebre arquiteto responsável pelo Museu Guggenheim de Bilbao, na Espanha, pelo prédio da Fundação Louis Vuitton, em Paris e vencedor do Pritzker de 1989.

8. Lloyd's Building, em Londres, no Reino Unido

Lloyd's Building, em Londres, no Reino Unido Imagem: QQ7/Getty Images/iStockphoto

Segundo a AD, o prédio da seguradora é uma mostra do quão extravagante a arquitetura de um escritório pode se tornar. O edifício do arquiteto Richard Rodgers, finalizado em 1986, possui três torres "do avesso" em seu design, com todas as funções de serviço localizadas na fachada em vez dos interiores. Elas rodeiam um átrio de quase 60 metros de altura conhecido como "The Room" com abóbada e telhado de vidro. Já a entrada é herança do prédio original de 1928 que ocupava o endereço.

9. Novartis, em Basel, na Suíça

Novartis, em Basel, na Suíça Imagem: yuelan/Getty Images

A casa da farmacêutica suíça em Basel é uma verdadeira colagem de prédios espalhados pelo seu enorme campus assinados apenas por estrelas da arquitetura mundial como Rafael Moneo, Tadao Ando —o favorito de Kim Kardashian—, David Chipperfield, o escritório SANAA, Eduardo Souto de Moura e Frank Gehry que, como já mencionado, é uma lenda viva da área. É do canadense o prédio acima, o Fabrikstrasse 15.

Ainda nas dependências da sede é possível ver obras de arte assinadas por nomes como Jennyy Holzer e Richard Serra, outro grande atrativo para visitantes segundo a publicação.

10. Adidas, em Herzogenaurach, na Alemanha

Adidas, em Herzogenaurach, na Alemanha Imagem: STRINGERimage/Getty Images

Conhecida como "Mundo dos Esportes", a sede da Adidas fica em Herzogenaurach, cidade onde a marca foi fundada em 1949. A Architectural Digest destacou como pontos fortes do campus de 140 hectares os seus campos e quadras de esportes, escritórios futuristas, um lago artificial e, como cereja do bolo, sua arena assinada pelo escritório Behnisch Architekten —este prédio visto acima que conta com mais de 2.000 locais de trabalho em três andares.

11. Fendi, em Roma, na Itália

Fendi, em Roma, na Itália Imagem: Marco_Piunti/Getty Images

Desde 2015, a grife tem sua sede no chamado "Coliseu Quadrado", o icônico Palazzo della Civilità Italiana, em Roma. O prédio foi encomendado originalmente pelo líder fascista Benito Mussolini em 1941 e tem design dos arquitetos racionalistas Giovanni Guerrini, Ernesto Lapadula e Mario Romano. No entanto, a própria Fendi contratou o arquiteto Marco Costanzi para transformar os interiores do prédio em mármore travertino segundo as especificações da casa de moda. Seu primeiro andar conta com espaços abertos ao público, como uma livraria, um café e uma área de exposições.