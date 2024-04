Cena de 'Guerra Civil' incomodou Wagner Moura de maneira pessoal

"Guerra Civil", filme estrelado por Wagner Moura, Cailee Spaeny e Kirsten Dunst, acompanha jornalistas que atravessam os Estados Unidos em ruínas para conseguir uma entrevista com o presidente do país. Em meio a diversas cenas dramáticas e de ação, há uma sequência que incomodou Wagner Moura mais do que as outras.

O momento acontece do meio para final, quando o grupo de repórteres encontra rebeldes na estrada e se tornam refém deles. O líder, interpretado por Jesse Plemons, está armado e pergunta aos protagonistas: "Que tipo de americano você é?".

Um dos momentos mais tensos de 'Guerra Civil', segundo Wagner Moura Imagem: Divulgação/ Diamond

Aquela cena, para mim, me bateu muito pessoalmente. Eu sendo um imigrante que mora nos Estados Unidos há sete anos. Aquilo me pegou muito forte, porque nesse momento de polarização, salta muito esse sentimento de xenofobia e racismo.

Wagner Moura, em entrevista a Splash

Cailee Spaney concorda com o colega de elenco e elege a cena um ponto de virada na trama, e conta ter sido bastante estressante de gravá-la. "As falas ditas por Jesse Plemons são enervantes e desconfortáveis. Filmamos por dois dias seguidos, e no final, isso vai inevitavelmente te estressar", disse a atriz a Splash.

Para amenizar o clima durante as filmagens, os atores aproveitavam os momentos de tranquilidade. "Foi muito tenso e intenso, não foi fácil. Não houve dias de folga, mas as chances que tivemos de relaxar, definitivamente descansamos. Tocávamos música, pedíamos frango frito, dançávamos um pouco. Stephen McKinley Henderson [ator que interpreta Sammy em 'Guerra Civil' contava histórias dos anos 1970, de quando ele fazia teatro. Todos estávamos felizes."

Wagner Moura foi uma das pessoas que ajudou bastante Spaney durante as filmagens das sequências mais tensas." Ele é tudo o que você pode imaginar. Tudo o que você quer que Wagner seja, ele é. Ele é tão alegre, tão amoroso e atencioso, incrivelmente trabalhador e apaixonado, ele é um sonho."