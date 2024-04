WhatsApp: aprenda a criar listas, deixar avisos e mudar foto das conversas

O WhatsApp liberou há alguns meses novas formatações de texto para as mensagens. Além do já conhecido negrito e itálico, se tornou possível criar lista de itens (como compras do mercado), destacar textos importantes, entre outros.

Se você quer aprender como faz essas e outras personalizações dentro do seu perfil, confira a seguir 7 dicas práticas.

1. Crie listas rapidamente

Para ajudar a organizar as etapas de um processo em tópicos, ingredientes em uma receita ou ainda destacar os pontos principais de uma mensagem, digite: - e dê um espaço.

As palavras/frases ficarão organizadas por tópico, como na estrutura abaixo:

A

B

C

Já para criar uma lista numerada, digite o número (1 ou 2, por exemplo), seguido de um ponto final e um espaço:

A B C

2. Destaque partes importantes

A função é chamada Citação de bloco e permite tornar um texto mais visível dentro das mensagens tradicionais. Para usar, digite o símbolo > e dê um espaço. A estrutura ficará assim:

| frase

3. Altere a imagem de fundo de conversa

É possível escolher padrões já prontos ou ainda usar uma foto da galeria do celular.

No Android:

Entre nas configurações da conversa e toque em Mais Opções ;

; Procure a opção Fundo ;

; Toque em Alterar ;

; Escolher uma foto da galeria do celular ou outra imagem padrão oferecida pelo próprio serviço;

Toque em Definir Fundo.

No iPhone:

Na conversa, toque no nome do contato ou do grupo;

Vá em Papel de parede e som > Escolher um novo papel de parede ;

; Selecione a imagem que deseja;

Toque em Definir.

4. Defina um som para cada contato

Para saber quem está enviando uma mensagem ou ligando sem precisar olhar a tela, você pode personalizar o toque de pessoas e grupos específicos.

No Android:

Abra a conversa e toque no nome do contato ou grupo;

Vá em Notificações personalizadas ;

; Selecione Usar notificações personalizadas ;

; Toque em Som de notificação e escolha o que deseja.

No iPhone:

Abra a conversa e toque no nome do contato ou grupo;

Vá em Papel de parede e som ;

; Escolha Toque de alerta ;

; Selecione o som desejado e toque em Salvar.

5. Deixe avisos

Se você precisará se ausentar do telefone por um tempo e quer que seus contatos saibam disso, basta personalizar o recado que será exibido a eles.

Abra o menu de configurações e, na parte de editar as informações do seu perfil, digite uma descrição de até 139 caracteres ou selecione uma das mensagens sugeridas pelo aplicativo.

6. Mude a sua foto de perfil

Quer usar uma imagem que tenha mais a ver com o momento atual? Dentro das configurações, selecione a sua foto de perfil, vá em editar e escolha uma nova.

7. Edite o seu nome

No Android:

Selecione sua foto de perfil;

Toque em Mais opções > Configurações ;

; Toque no ícone ao lado do campo Nome ;

; Escreva o que deseja, com até 25 caracteres, além de emojis;

Toque em Salvar.

No iPhone:

Toque na sua foto de perfil e, em seguida, no seu nome;

Escreva o que deseja em até 25 caracteres e vá em OK.

*Colaborou Julia Moióli