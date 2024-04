Sósia de Belo 'multiplica cachê' após cantor se separar de Gracyanne

Sósia de Belo, 49, Alex Macedo, 36, em entrevista ao Extra após separação do cantor com Gracyanne Barbosa.

Aumento do cachê

Foi demais. Já fechei um evento no Rio neste fim de semana, mês que vem, em Carapicuíba, e este mês ainda em Brasília. Meu, não sei o que tá acontecendo, mas que continue assim. Todo mundo meio que está chamando de última hora Alex Macedo

Pra você ter ideia, só hoje (sexta-feira) consegui juntar R$ 9 mil com estes três trabalhos. Nunca pensei ganhar isso num só dia Alex Macedo

Alex Macedo trabalha há cinco anos como sósia de Belo. Ele faz shows dublando, ações de publicidade e presença em eventos devido à semelhança com o cantor.

Opinião sobre separação

Eu acho que o Belo não tem que perdoar, não. Assim como acho que ela também não teria se fosse o contrário. Agora vida que segue Alex Macedo

O término de Belo e Gracyanne Barbosa veio a público na quinta-feira (18), com a musa fitness admitindo ter traído o cantor. O casal teria dado um ponto final ao relacionamento de 15 anos há mais de 8 meses. Apesar de tentativas de perdão para continuarem juntos, o casamento teria se desgastado definitivamente. "A minha relação com o Belo se tornou distante", afirmou a dançarina para o colunista do UOL, Lucas Pasin.