Personal de Gracyanne fala pela 1ª vez sobre affair: 'Cansei de me calar'

Gilson de Oliveira falou pela primeira vez após ser apontado como pivô da separação de Gracyanne Barbosa e Belo e diz que "se cansou de se calar".

Fala galera, tudo bem? Então! Venho me pronunciar sobre alguns acontecimentos na minha vida, acho que vocês estão esperando isso, tenho recebido bastante mensagens no Direct, WhatsApp e etc, mas se é pedrada que vocês querem, coloquem o capacete que eu cansei de me calar e irei falar. Toda a verdade Gilson de Oliveira

O que aconteceu

O término de Belo e Gracyanne Barbosa veio a público na quinta-feira (18), com a musa fitness admitindo ter traído o cantor. O casal teria dado um ponto final ao relacionamento de 15 anos há mais de 8 meses. Apesar de tentativas de perdão para continuarem juntos, o casamento teria se desgastado definitivamente. "A minha relação com o Belo se tornou distante", afirmou a dançarina para o colunista do UOL, Lucas Pasin.

Ainda para o colunista Lucas Pasin, Gracyanne Barbosa confirmou que viveu romance com outro homem.