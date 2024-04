'Medonho': relógio de meteorito inspirado em 'Predador' custa R$ 5 milhões

Um relógio de luxo feito a partir de um meteorito causou polêmica nas redes sociais graças ao seu design "da Idade da Pedra" e ao preço, de fato, astronômico: cerca de US$ 1,1 milhão ou R$ 5,5 milhões, segundo informações do site especializado Luxury Launches e do podcast Scottish Watches.

Batizado de "The Asteroid" (ou, 'O Asteroide'), a peça foi concebida a partir da rocha espacial de 100 toneladas conhecida como "Campo del Cielo", advinda do Cinturão de Asteroides do Sistema Solar —localizado entre Marte e Júpiter— e que teria colidido com a Terra há cerca de 5.000 anos. Veja no vídeo abaixo detalhes do relógio, exibido na feira italiana Vicenzaoro em janeiro.

Um dos maiores meteoritos já encontrados no nosso planeta, ele foi descoberto por colonos espanhóis na Argentina, antes de ter parte transformada em relógio pela Greco-Genève, uma relojoaria de luxo na Suíça.

Segundo a marca, foi intencionalmente mantido no design a aparência original do meteorito "que carrega as marcas de sua jornada pelo tempo e cosmos", com curvas bastante rústicas e abruptas —para o pavor dos críticos.

"The Asteroid" Imagem: Reprodução/Greco-Genève

Pigmentos fluorescentes em sua superfície também se destacam em contato com luz ultravioleta dependendo do movimento da peça, um toque de modernidade que não impediu que ganhasse o título de "relógio do Fred Flinstone" ou "do Shrek", ou comentários como "é a pior coisa que já vi", "medonho", "desperdício de asteroide", "boa ideia, péssima execução".

"The Asteroid" Imagem: Reprodução/Greco-Genève

No entanto, houve quem se interessasse pela proposta bastante exclusiva de carregar no pulso um pedaço do espaço —a própria relojoaria ressalta que este não é o primeiro relógio do mundo do tipo, mas o primeiro de toda a galáxia.

"The Asteroid" Imagem: Reprodução/Greco-Genève

Sua ligação com Hollywood e Schwarzenegger

O relógio ainda possui outro detalhe "extraterrestre" em sua moldura de ouro branco na parte traseira: algumas inscrições que lembram hieróglifos esculpidos na pedra, inspirados pelo clássico filme "O Predador" (1987) estrelado por Arnold Schwarzenegger.

"The Asteroid" Imagem: Reprodução/Greco-Genève

A proposta do relojoeiro Stéphane Greco, que criou "The Asteroid", era fazer referência às criaturas cinematográficas de uma galáxia distante que se autodestroem ao programar um relógio com as escrituras.

Interessados em levar esta relíquia das origens do universo —e da cultura pop do século 20— podem entrar em contato com a marca para fazer o pedido no site. Agora, a pergunta que não quer calar: