Urias dá detalhes de sua próxima era: 'Trabalhando com mais calma'

Urias é uma das atrações do Hopi Pride, festival LGBTQIA+ que acontece hoje (20) no Hopi Hari, em Vinhedo, interior de São Paulo. A cantora está na programação do evento pelo terceiro ano e, em 2024, faz um show de seu disco mais recente, Her Mind.

O que disse Urias

Lançado em junho de 2023, o álbum Her Mind alçou Urias a grandes festivais do país, como o The Town, e a uma turnê que passou por todo o Brasil. Agora, a mineira planeja os próximos passos com parcimônia — e conta detalhes em entrevista a Splash.

Até eu ainda estou descobrindo. Estou trabalhando com calma, menos pressa, para dar nome ao que estou sentindo. Urias

A proposta do álbum foi fazer uma viagem pela mente dela mesma, com batidas eletrônicas refinadas que caíram nas graças dos fãs.

Agora, a cantora quer ir além e fazer algo totalmente diferente: "Nada parecido com o Her Mind ou trabalhos passados. Quero ir além, em outra direção, sem perder a essência."

O Hopi Pride é um evento que antecipa a celebração do Orgulho LGBTQIA+, que acontece no mês de junho. Urias espera que, durante a temporada mais colorida do ano, seu trabalho continue repercutindo.