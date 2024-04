Separada, Gracy Barbosa exalta amigos e faz pole dance: 'Me salvando'

Em meio a especulações e a notícia do fim do casamento com Belo, Gracyanne Barbosa mostrou que sua rotina segue normalmente. Neste sábado (20), ela compartilhou sua rotina fitness com os seguidores.

O que aconteceu

Ainda de manhã cedo, a musa fitness apareceu fazendo um treino de cardio dentro do quarto escuro. Posteriormente, ela publicou stories almoçando uma de suas famosas marmitas fitness e terminou o dia na aula de pole dance.

Barbosa apareceu executando um movimento pra lá de ousado com abertura de pernas. Ela ainda agradeceu aos amigos e valorizou a rotina de treinos neste momento turbulento.

Meus pole friends me salvando e nem sabem

Gracyanne

Gracyanne Barbosa fez aula de pole dance após separação de Belo Imagem: Reprodução/Instagram

Separação conturbada

O término de Belo e Gracyanne Barbosa veio a público na quinta-feira (18), com a musa fitness admitindo ter traído o cantor. O casal teria dado um ponto final ao relacionamento de 15 anos há mais de 8 meses.

Apesar de tentativas de perdão para continuarem juntos, o casamento teria se desgastado definitivamente. "A minha relação com o Belo se tornou distante", afirmou a dançarina.

Durante o show comemorativo de 30 anos do Soweto, Belo não conteve as lágrimas e comentou brevemente a respeito da separação. "É uma emoção muito grande, né? Eu estou passando pelo momento também, um momento complicado, um momento muito difícil", começou.

E lógico que estou aqui porque eu amo a arte e não deixaria de entregar isso para o meu público, que é o que eu faço desde criança, apesar de qualquer adversidade, apesar de qualquer coisa que eu esteja passando, Belo.

Gilson de Oliveira, apontado como pivô do divórcio, quebrou o silêncio para dizer que iria falar tudo sobre a história, o que não aconteceu até o momento. "É pedrada que vocês querem, coloquem o capacete que eu cansei de me calar e irei falar. Toda a verdade", disse.