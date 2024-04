Gabriela Pugliesi expõe desejo do marido: 'Quero fazer oito filhos em você'

Antes conhecida como Gabriela Pugliesi, Gábi, 39, compartilhou com os fãs os desejos do marido, Tulio Dek. Um dos sonhos apontados foi o de aumentar a família e ter oito filhos com a famosa.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, a influenciadora mostrou a mensagem que recebeu do parceiro. Neste sábado (20), ele comentou sobre seus desejos e ela brincou: "Bom dia com essa disposição.

Na mensagem de texto, Tulio Dek ressaltou: "Quero fazer oito filhos em você, morar numa roça perto do mar, criar meus cavalos, uma bezerrada só para fazer poeira, umas cabras para a gente fazer queijo, um helicóptero parado para eu ficar fazendo 'back2back' de paraquedas, pistinha de supercross, 1 milhão de hectares preservados gerando BCA [órgão que alinha estratégias de sustentabilidade a práticas lucrativas] para as empresas que destroem o planeta. Vamos!".

O casal tem dois filhos. Lion é o primogênito, 1 ano e 5 meses, e Massimo, completou 2 meses em abril.