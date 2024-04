Festival com entrada gratis reúne bandas punk lideradas por mulheres

O Festival Mulheres n@ Punk reúne neste domingo (21), em São Paulo, as bandas As Mercenárias, Dominatrix, Charlotte Matou um Cara, Ratas Rabiosas e Refugiadas, todas lideradas por mulheres e voltadas à sonoridade punk. O evento acontece no Centro Cultural Tendal da Lapa e tem entrada gratuita.

Mulheres n@ Punk integra a programação da Secretaria Municipal de Cultura. Além dos shows, o festival tem ainda uma feira de economia criativa com 60 expositores, que levarão ao local discos, livros, fanzines, camisetas, artesanatos e gastronomia artesanal, entre outros produtos relacionados à cultura punk.

Principal atração do evento, As Mercenárias, criada nos anos 1980, é uma das pioneiras do punk nacional sob o comando de mulheres. O guitarrista Edgard Scandurra, do Ira!, chegou a tocar bateria na banda.

O trio é hoje formado por Sandra Coutinho (baixista da formação original), Michelle Abu (bateria) e Marianne Crestani (guitarra). No repertório devem entrar canções como "Me Perco" e "Santa Igreja".

Dominatrix, formada nos anos 1990 e Charlotte Matou um Cara, criada há quase dez anos, são inspiradas pelo Riot Grrrl, movimento punk feminista. A banda mais nova do line up é a Refugiadas, que surgiu após a pandemia do coronavírus.

SERVIÇO

Festival Mulheres no Punk

Domingo (21), a partir das 14h

Centro Cultural Tendal da Lapa

Rua Guaicurus, 1100 (próximo ao Terminal Lapa e à estação da Lapa, linha 8 diamante).

Horários dos shows:

15h Refugiadas

16h15 Charlotte Matou um Cara

17h30 Dominatrix

19h Ratas Rabiosas

20h Mercenárias