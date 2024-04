Fãs cobram Dieckmann após treta de Davi: 'Parou de endeusar seu campeão?'

Carolina Dieckmann, 45, foi questionada nas redes sociais sobre as especulações sobre o relacionamento de Davi, vencedor do BBB 24, (Globo) e Mani Rego. A atriz foi defensora do ex-participante durante a sua trajetória no reality.

O que aconteceu

A artista postou uma foto com um gato no Instagram neste sábado (20) e foi cobrada por seguidores sobre o ex-BBB. "Já parou de endeusar seu campeão?", rebateu um. "Ué, cadê os globais que defendem o Davi, o perfeito?", perguntou outra. "E aí, Davizete. Passa o pano mais uma vez, quero ver você com voz de criança e carinha de choro falando que ele é um anjo", retrucou um terceiro.

Mais tarde, a famosa deixou um comentário na publicação de Mani, que quebrou o silêncio sobre a relação com Davi. No post, Dieckmann escreveu: "Um beijo imenso em você".

Por sua resposta na postagem de Mani, a atriz foi contestada pelos fãs novamente. "Seu campeão mostrou quem ele sempre foi", indicou um. "Deu cartaz para um fanfarrão", opinou outra. "Está feliz com o teu campeão?", provocou outro.

Até o momento, Carolina Dieckmann não se pronunciou sobre os comentários negativos que recebeu. A artista também não respondeu os questionamentos sobre o relacionamento de Davi e Mani Rego, nem manifestou sua opinião.

Crise pós-BBB 24

As especulações sobre o casal começaram no dia seguinte da final do BBB 24, na última terça-feira (16). Davi e Mani permaneceram muito tempo sem se encontrar, e o público estranhou que o brother passou chamar a empreendedora de namorada em entrevistas, sendo que sempre a tratou como 'sua mulher'.

No perfil do Instagram, Mani se apresentava como esposa do brother, status que também já não é mostrado em sua bio atualmente. Na noite desta sexta, Davi fez uma live indignado com notícias relatando que o relacionamento dele com Rêgo tinha chegado ao fim, e ele já estava no processo para fazer a divisão de bens que ela têm direito.

Eu lutei muito, eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia. Vai procurar outro assunto [...] A minha vida, eu resolvo. E não preciso de ninguém para resolver ela por mim. Uma boa noite a todos.Davi

Durante sua participação ao vivo no programa É de Casa hoje, Davi voltou a falar sobre a relação e afirmou que ele e Mani continuavam casados. "Continuo, sim, [casado]. Parem de falar que eu não continuo com a minha nega", começou.