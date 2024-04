'Belo também chora ouvindo Belo': as reações à emoção do cantor em show

Belo, 49, chorou durante o show do grupo Soweto, em São Paulo, após o fim do casamento com Gracyanne Barbosa.

O que aconteceu

Os fãs do artista reagiram ao momento de emoção por meio de publicações nas redes sociais. "Ele está passando pela experiência que todos nós já vivenciamos: Chorar ouvindo Belo", escreveu um seguidor.

Um fã brincou com a situação. "Depois de toda minha existência sofrendo com a discografia do Belo, me sinto vingado em ver o Belo sofrendo com uma música dele."

Frase "Belo também chora ouvindo Belo" foi repetida em diversas publicações no X, antigo Twitter. "Belo chorando ouvindo Belo, no show do Belo", comentou uma fã.

Cantor vive 'momento complicado'

Gracyanne e Belo não estão mais juntos Imagem: Reprodução/Instagram

O músico contou que estava emocionado na apresentação. Ao Multishow, declarou: "É uma emoção muito grande, né? Eu estou passando pelo momento também, um momento complicado, um momento muito difícil".

Na entrevista, revelou que só compareceu no show porque ama seu trabalho. "É lógico que estou aqui porque eu amo a arte e não deixaria de entregar isso para o meu público, que é o que eu faço desde criança, apesar de qualquer adversidade, apesar de qualquer coisa que eu esteja passando", indicou.

O término de Belo e Gracyanne Barbosa veio a público na quinta-feira (18), com a musa fitness admitindo ter traído o cantor. O casal teria dado um ponto final ao relacionamento de 15 anos há mais de 8 meses. Apesar de tentativas de perdão para continuarem juntos, o casamento teria se desgastado definitivamente.

Confira algumas reações

Ele passando pela experiência que todos nós já vivenciamos:



Chorar ouvindo o Belo pic.twitter.com/mOqOUVXLDp -- Pretitudes (@pretitudes) April 20, 2024

depois de toda minha existência sofrendo com a discografia do belo me sinto vingado em ver o belo sofrendo com uma musica dele pic.twitter.com/nggtyfyqcZ -- Dudu ♿️ (@oeduardovictor) April 20, 2024

belo emocionado com a própria música depois da separação



só o brasil pode nos proporcionar isso pic.twitter.com/6aUZZWWlXf -- PAIVA (@paiva) April 20, 2024

BELO CHORANDO OUVINDO BELO , NO SHOW DO BELO 🗣️🗣️ pic.twitter.com/VQtNeNAE65 -- 𝖑𝖆𝖗𝖎𝖘ᶜᵉᶜ (@l4resj) April 20, 2024