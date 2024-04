Bela Gil posta foto ousada e surpreende fãs: 'Pura sensualidade'

Bela Gil, 36, postou uma foto sensual nas redes sociais e foi enaltecida pelos seguidores.

O que aconteceu

A apresentadora fez a postagem neste sábado (19). No clique do Instagram, ela apareceu com uma roupa rendada e uma taça entre as pernas.

Os fãs aclamaram a culinarista pelo post. "Bela sempre bela", destacou um. "Pura sensualidade essa baiana arretada", opinou outro. "Olha ela toda linda", pontuou uma terceira.