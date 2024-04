Após vazamento de proibidão das empreguetes, patroas prometem vingança

Do UOL, em São Paulo

No capítulo de 'Cheias de Charme' deste sábado (20), Conrado volta para casa e reclama da obrigação de casar. Um vizinho chama Penha de empreguete e ela não entende nada.

Sônia surta ao ver clipe das Empreguetes e pede para Ernani demitir Cida. Ernani tenta acalmar Sônia e explica que não dá para tirar clipe das redes, além de temer ação trabalhista.

Chayene reclama das Empreguetes terem usado suas coisas e promete vingança. Chayene vai até delegacia e pede prisão das Empreguetes

Sobre 'Cheias de Charme'

A novela foi escrita por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira e substitui Mulheres de Areia no Edição Especial. O enredo traz as empregadas domésticas Maria da Penha (Taís Araujo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond), que se conhecem por acaso na delegacia.

Atrás das grades, Rosário sugere que façam um pacto melhorar de vida, e elas criam o trio musical Empreguetes, que faz sucesso da noite para o dia.