Saída de bailarina após racismo expõe privilégio de Ratinho na TV, diz Yas

A bailarina Cíntia Mello, 36, pediu demissão do Programa do Ratinho (SBT) após ser alvo de uma brincadeira racista do apresentador. Ele questionou se seu cabelo era peruca e afirmou ter visto um piolho entre os fios crespos da moça.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, lamentou muito que Cíntia tenha passado por tamanho constrangimento em seu ambiente de trabalho. "É injustificável isso que aconteceu. Racismo é crime! É de uma tristeza enorme a Cíntia, que é a vítima da situação, saia como algoz, como se estivesse errada em denunciar - algo que inclusive deveriam ter feito por ela, porque ela deveria ter sido amparada [pela emissora]."

Yas chamou a atenção para o fato de Ratinho, 68, ainda ter pedido à assistente de palco Milene Uehara, 44, que puxasse o cabelo de Cíntia para 'averiguar' se era real. "Que tipo de comunicador abre a boca para dizer um absurdo desses e considera normal? Piolho não escolhe um [determinado] tipo de cabelo, vai em qualquer cabeça. Essa associação de que somente pessoas de cabelo crespo ou cacheado têm piolho é uma associação racista."

A apresentadora considera inaceitável que atitudes como a do animador do SBT aconteçam sem sofrer a devida sanção. "É um desperdício de espaço e de tempo que comunicadores como o Ratinho - e tantos outros - sigam cometendo crimes de maneira deliberada - e sem nenhuma consequência. É inadmissível que esse tipo de coisa continue acontecendo, porque mostra simplesmente um privilégio dessas pessoas, que não querem abrir mão de suas falas racistas."

Splash entrou contato com o SBT em busca de um posicionamento da emissora, que ainda não se manifestou. O espaço continua aberto.

Leão: Globo irrita telespectador ao insistir em Patrícia Poeta no Encontro

Em seu quadro Rugido do Leão, Leão Lobo criticou o fato de Patrícia Poeta seguir à frente do programa Encontro nas manhãs da Globo. "Ela não tem empatia com o público e com aquela plateia, por mais que force, que sorria e faça caras e bocas para a câmera. Nunca vai ser uma pessoa popular. Carisma não se compra na farmácia. Ou se tem, ou não se tem - e essa moça não tem."

Para ele, o canal carioca se volta contra a própria audiência ao insistir numa apresentadora já expressamente reprovada. "Se o programa já era ruim e artificial [antes], com ela fica ainda mais artificial e mais forçado. Percebe-se uma insistência da atual direção em mantê-la no ar. Isso chega a irritar o telespectador."