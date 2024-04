Rita Lee torceu, me deu vestido, foi extremamente generosa, diz Mel Lisboa

Prestes a viver Rita Lee pela segunda vez no teatro, Mel Lisboa diz que sua primeira versão da cantora "furou a bolha do teatro" na peça 'Rita Lee mora ao lado', de 2014. Desta vez, Mel será Rita a partir da primeira autobiografia lançada pela cantora.

Como a rainha do rock do palcos, a atriz criou uma relação única com Rita Lee e seu público, contou Mel Lisboa no programa Maria vai com os Outros, do Canal UOL.

Desde o início ela me recebeu muito bem, torceu, até que ela foi me assistir, me abençoou. Me deu o vestido que ela usou com o João Gilberto [...] Todas as vezes em que nos encontramos, ela sempre foi muito carinhosa, extremamente generosa comigo e com a minha atuação.



Mel Lisboa, atriz

A experiência de proximidade com Rita Lee só não foi maior porque a cantora já estava afastada dos palcos e levava uma vida reservada, morando em um sítio perto de São Paulo.

Para Mel Lisboa, a peça permitiu que as pessoas falassem sobre sua versão de Rita Lee mesmo sem assistir a peça e trouxe para a carreira da atriz, reconhecimento nos círculos de teatro em São Paulo. " 'A importância do "Rita Lee mora ao lado', por todos os motivos, por ela o maior de todos na minha vida profissional, foi quando o teatro conseguiu furar a bolha do próprio teatro".

A novo musical 'Rita Lee: uma autobiografia musical' estreia no dia 26 de abril, no Teatro Porto Seguro, em São Paulo, e está com todos os ingressos esgotados.

A entrevista da atriz Mel Lisboa ao 'Maria vai com os Outros 2' entra na programação do Canal UOL nesta quinta (18), às 17 horas.