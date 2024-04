Longe do pai e sem redes: a vida 'secreta' de Suri, filha de Tom Cruise

Suri Cruise, filha de Tom Cruise com Katie Holmes, completou 18 anos nesta quinta-feira (18). Ela passou a data em Nova York enquanto seu pai está em Londres, a trabalho, segundo o Page Six.

Mantendo uma vida quase secreta longe dos holofotes —e sem redes sociais—, a jovem tem uma relação muito próxima com a mãe, mas não vê o pai há anos.

Quem é Suri?

Suri nasceu no mesmo ano em que seus pais se casaram, em 2006.

Assim como os pais, ela está envolvida no mundo da arte. Ela aparece na trilha sonora do filme "Separadamente Juntos" (2022), dirigido pela própria mãe. "Sempre quero o mais o nível mais alto de talento então pedi a ela [que cantasse]. Ela é muito, muito talentosa. Ela disse que faria e gravou. Eu a deixei fazer o que ela queria.", disse Katie em entrevista ao Yahoo.

Ela também foi protagonista em uma peça recente da escola, segundo o Page Six. Suri teria interpretado Morticia Addams em uma adaptação para o teatro da "Família Adams" no ano passado.

Atualmente, ela está terminando o ensino médio e está recebendo apoio da mãe para ingressar em uma universidade. No ano passado, fontes ouvidas pelo tabloide britânico The Daily Mail indicaram que a adolescente cogita entrar na Fordham University, em Nova York, para cursar moda.

A relação dela com o universo fashion já é antiga. Em 2012, ela foi eleita a criança mais estilosa do mundo pelo site do Reino Unido TwistedTwee.

Estima-se que Suri tem um guarda-roupa avaliado entre US$ 2 milhões (R$ 10 milhões) e US$ 5 milhões (R$ 26 milhões).

Sem contato com o pai

A última vez que Suri e Tom Cruise que foram vistos foi na época do divórcio. Após a separação de Tom Cruise e Katie Holmes, em 2012, o ator quase não foi visto na companhia da filha caçula. Um dos últimos registros dos dois juntos foi feito na Disney, em janeiro daquele ano.

Site TMZ mostra Tom Cruise encontrando a filha, Suri, pela primeira vez após a separação de Tom e Katie Holmes Imagem: Reprodução

A jovem não assiste aos filmes do pai. "Suri não reconhece mais seu pai e não passa tempo com ele há mais de uma década. Ela não assiste aos filmes dele e ele não participa em nada da vida dela." A informação é do tabloide britânico Daily Mail.

Pensão alimentícia é de aproximadamente US$ 400 mil (R$ 2 milhões) por ano. Esse seria o valor que Tom Cruise paga para a filha, segundo o site TMZ divulgou em 2012. No entanto, especula-se que esse pagamento seria mantido só até Suri completar 18 anos. Ele também teria concordado em pagar todas as despesas da filha, como "custos médicos, odontológicos, seguros, educação, faculdade e outros custos extracurriculares". Não há informações sobre o que acontece agora que a jovem atingiu a maioridade.

Rompimento de relação pode ter relação com 'seita'. Em documentos judiciais sobre o divórcio dos pais de Suri, Katie disse ter entrado com o pedido "para proteger Suri da cientologia". A crença espiritual é frequentemente chamada de seita.

Suri é a única filha 'separada'. Tom Cruise tem outros dois filhos: Connor e Isabella, adotados durante o casamento com Nicole Kidman. Ambos fazem parte da cientologia e têm contato com o pai.