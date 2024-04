3 mil PMs, helicópteros: o esquema de segurança para show de Madonna no Rio

PM mobilizará mais de três mil policias para esquema de segurança antes, durante e depois do show de Madonna, no dia 4 de maio, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Esquema de segurança contará com 18 pontos de revista equipados com câmeras de reconhecimento facial e com policiais utilizando detectores de metais. Revistas acontecerão nas saídas das estações de metrô no bairro da Zona Sul carioca. As informações foram enviadas pela Secretaria de Estado de Polícia Militar a Splash.

Outros 18 pontos de bloqueio serão instalados nas ruas de acesso à orla e 64 viaturas e 12 motopatrulhas integrarão o policiamento motorizado. Além disso, serão montadas 65 torres de observação. Tendas e quadriciclos utilizados também serão usadas pelos profissionais equipes em ostensividade pela faixa de areia.

Pela primeira vez, será utilizado o recém-adquirido Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, instalado num caminhão de grande porte que ficará estacionado na Praça do Lido. Entre outros recursos tecnológicos, o CICC Móvel é equipado com telas para receber imagens das câmeras distribuídas na orla e vias de acesso, assim como de drones e aeronaves tripuladas. Todas as câmeras terão dispositivos de reconhecimento facial.

PM terá apoio de outras tropas, como o Grupamento Aeromóvel (GAM), que realizará o monitoramento aéreo, o Batalhão de Ações com Cães (BAC), o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e as Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM). Esquema visa segurança para a realização de um espetáculo de repercussão internacional, diz corporação.