OnlyFans: Modelo que sofreu preconceito fatura R$ 1,9 mi após cirurgia

Elley Davies, 20, nasceu com estrabismo e apenas 20% da visão do olho esquerdo. A modelo combate ativamente o preconceito e fatura R$ 1,9 milhão no OnlyFans após passar por uma cirurgia.

O que aconteceu

A famosa conquistou milhares de seguidores nas redes sociais por seus comentários. Em seu perfil, rebate ataques e falas preconceituosas com frequência.

Ela detalhou que se preocupava com o que as pessoas achavam dela. "A opinião das pessoas sempre foi importante para mim na minha infância e adolescência", disse ao Daily Star.

A influenciadora viralizou no TikTok. "Havia algo no TikTok que realmente queria, gostava de fazer! Então, não deixava ninguém tirar a minha felicidade. Claro que eu sou humana e ainda fico chateada com alguns comentários, mas isso é normal", reforçou na entrevista.

No ano passado, a modelo realizou uma cirurgia de correção do estrabismo e iniciou sua carreira no OnlyFans. Desde então, Elley Davies revelou que já lucrou mais de R$ 1,9 milhão em conteúdo adulto.