Modelo que deseja ter 'maior seio da Grã-Bretanha' planeja 17ª cirurgia

Katie Price, 45, já passou por 16 cirurgias na região e agora revelou que irá reduzir o tamanho dos seus seios.

O que aconteceu

A modelo contou nesta quarta-feira (17) em seu programa, "The Katie Price Show", que percebeu o quão grande seus peitos são só recentemente, ao se olhar no espelho. "Decidi que vou diminuir meus seios, porque eles me fazem parecer maior. Já mandei uma mensagem para o cirurgião e tenho ido à academia. Estou decidida."

Katie que almejava maiores seios da Grã-Bretanha (região que compreende Inglaterra, País de Gales e Escócia), contou que vêm sentindo vários incômodos com o tamanho das mamas. "Fui na esteira e só consigo andar nela, não consigo correr. Pensei 'vou ver se consigo dar uma corrida', mas não consegui nem tentar pois não consigo enxergar meus próprios pés", refletiu.

Ela já admitiu ter feito lipoaspiração em todo o corpo, lifting nos olhos e lábios, gordura injetada no bumbum, botox, plásticas faciais e preenchimentos para mudar sua aparência. Mesmo correndo risco sério de vida, a inglesa decidiu prosseguir colocando 2,1 litros de silicone na 16ª cirurgia em 2022.

Agora, seu objetivo é 'se viciar' em uma vida saudável, e substituir a obsessão por cirurgias. "Eu adorava ser menor, mais em forma. Vou voltar a ser saudável como antes. Não vou colocar nada de ruim no meu corpo, nem um copo de espumante. Tenho uma personalidade viciante sendo geminiana. Meu novo vício será saúde e preparo físico, não cirurgia".