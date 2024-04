Key Alves vai em evento de Neymar com helicóptero emprestado pelo jogador

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves, 24, esteve presente em evento de Neymar com helicóptero emprestado pelo jogador, na tarde desta sexta-feira (19), em São Paulo.

O que aconteceu

Key contou que estava indo para Praia Grande, em SP, no Instituto Neymar Jr. Para isso, a jogadora de vôlei e ex-BBB mostrou que foi a comemoração no helicóptero cedido pelo jogador. "Obrigada, Neymar", escreveu ela.

A jogadora de vôlei e ex-BBB se empolgou com a visita. Ela mostrou momentos dentro do helicóptero, a sua chegada e a visita pelo instituto. A ex-BBB estava acompanhada da irmã gêmea e do pai. "Agora sou do time. Camisa 10 do vôlei também. Eu já era fã do Neymar, agora então...", disse Key.

Após a visita, a ex-participante do Big Brother Brasil agradeceu e comemorou a visita. "Quero agradecer muito ao instituto. Eu amei. Vamos embora para São Paulo", disse ela.