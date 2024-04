Proteção ou experimento social? O que são os Vaults de 'Fallout'

"Fallout" estreou na última quarta-feira (10) no Prime Video e está no top 1 do streaming. Baseada nos jogos de videogame, a série mostra o mundo após uma guerra nuclear, quando pessoas ricas se esconderam em Vaults para se proteger.

O que são os Vaults?

Vaults são abrigos subterrâneos construídos pela empresa Vault-Tec. O objetivo inicial era proteger a população dos Estados Unidos da ameaça de uma guerra nuclear com a China e garantir que as pessoas sobrevivessem centenas de anos isoladas.

Experimentos sociais. As intenções da empresa iam além da proteção da humanidade. Os Vaults se tornaram grandes centros de experimentos em parceria com o governo, onde humanos são submetidos a condições extremas e estudados.

Vaults interligados. Na série do Prime Video, acompanhamos inicialmente o Vault 33, que foi construído com conexões aos vizinhos 31 e 32. Ao longo dos episódios, descobrimos que tudo é muito diferente do que os moradores imaginam.

Líderes congelados. O Vault 31, na verdade, não tem uma sociedade, mas líderes da Vault-Tec congelados criogenicamente. Sempre que os abrigos 32 ou 33 precisam de um novo supervisor, essas pessoas são descongeladas e enviadas para garantir o controle dos bunkers e, no futuro, monopolizar o que restou da Terra.

Abrigo de cientistas. A produção também mostra o Vault 4, criado para abrigar cientistas. Porém, seus experimentos ultrapassavam os limites éticos, e suas cobaias se voltaram contra eles e dominaram o Vault, abrindo as portas para sobreviventes da guerra.

Objetivos bizarros. Os jogos mostram outros Vaults com propósitos que vão além da proteção humana. Dentre eles, abrigos programados para não barrar a radiação externa (Vault 12), que torturam os habitantes com realidade virtual (Vault 112) e que os deixam sempre drogados (106).