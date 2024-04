Estas 15 cidades são os melhores destinos do mundo para solteiros

Tóquio, a capital do Japão, foi considerada a melhor cidade do mundo para solteiros. A conclusão é de um estudo conduzido pela empresa de apostas online Casino Groups divulgado à revista americana Forbes no último mês.

Para chegar ao resultado que coroou a metrópole asiática —spoiler: ela não foi a única—, os pesquisadores avaliaram os seguintes critérios: porcentagem de solteiros em relação à população total de cada destino, valores de aluguel e custo de vida, salário médio por pessoa e os índices de segurança.

Estas 15 cidades conquistaram lugares —disputados, já que há empates técnicos— na lista das 10 melhores graças à soma de suas pontuações em todos estes quesitos. Conheça os melhores destinos para quem não está namorando ou casado visitar e até se mudar:

1º: Tóquio, no Japão

Tóquio, no Japão Imagem: Getty Images

Por que é boa para os solteiros? A cidade não foi apenas considerada um destino atrativo para os viajantes solteiros, com seus altos índices de segurança —mas também obteve boas avaliações de salário médio por pessoa, aluguel barato e baixo custo de vida, para quem pretende fixar raízes por lá por um tempo.

2º: Doha, no Qatar

Vista de Doha, no Qatar Imagem: ziadghasan / 500px/Getty Images/500px

Por que é boa para os solteiros? Com um salário médio levemente maior do que o de Tóquio, Doha também foi considerada mais segura que a campeã. No entanto, o custo do aluguel e a percentagem de pessoas solteiras em seu território foram muito menores do que os da capital japonesa, o que a fez perder pontos na avaliação do estudo —por isso, o segundo lugar.

3º: Pequim, na China

Centro de Pequim, na China Imagem: Yongyuan Dai/Getty Images

Por que é boa para os solteiros? A capital chinesa é atrativa para os solteiros por oferecer aluguel relativamente barato e o menor custo de vida de todos os 15 destinos desta lista.

4º: Bucareste, na Romênia | Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos | Osaka, no Japão

Bucareste, na Romênia Imagem: benedek/Getty Images

Por que é boa para os solteiros? Apesar de terem ficado empatadas, cada uma destas metrópoles tem seu ponto forte. Abu Dhabi foi considerada a cidade mais segura de toda a lista, enquanto Osaka é o destino com o menor aluguel médio (US$ 446 ou R$ 2.218 ao mês por pessoa). Já Bucareste foi considerada também bastante econômica na sua programação —especialmente para os padrões de um país europeu.

5º: Madri, na Espanha | Varsóvia, na Polônia | Munique, na Alemanha

Madri, na Espanha Imagem: Getty Images

Por que é boa para os solteiros? Empatadas, as cidades se destacaram todas pelo mesmo motivo: altos salários, baixo custo de vida e aluguéis baratos.

6º: Helsinque, na Finlândia

Helsinque, capital da Finlândia Imagem: Lingxiao Xie/Getty Images

Por que é boa para os solteiros? Por lá, é fácil se "dar bem": a capital finlandesa conquistou esta colocação graças à alta porcentagem de solteiros entre seus moradores.

7º: Dubai, nos Emirados Árabes Unidos

Praia Kite Beach e Mesquita Jumeirah, em Dubai Imagem: Eduardo Burckhardt/UOL

Por que é boa para os solteiros? Pelo ambiente seguro e por salários que sofrem baixo desconto de impostos, apesar dos altos custos de vida e aluguel.

Ainda completam a lista:

8º: Praga, na República Tcheca | Cidade de Luxemburgo, em Luxemburgo

Praga, República Tcheca Imagem: DaLiu/Getty Images/iStockphoto

Cidade de Luxemburgo, em Luxemburgo Imagem: RossHelen/Getty Images/iStockphoto

9º: Seul, na Coreia do Sul

Seul, na Coreia do Sul Imagem: Getty Images/iStock

10º: Budapeste, na Hungria