'Cometa do Diabo' será visível no fim de semana; saiba horários e locais

O cometa 12P/Pons-Brooks, chamado de "Cometa do Diabo", estará visível no Brasil neste domingo (21).

Onde será possível observar o Cometa do Diabo?

O fenômeno poderá ser observado no hemisfério sul a partir do dia 21 de abril. O cometa estará no céu do Brasil nos seguintes horários:

Na região Norte, especialmente no Acre, a visibilidade do cometa seguirá até aproximadamente às 19h50, devido à localização do estado no extremo oeste do país.

No Nordeste, por outro lado, os observadores poderão avistar o 12P/Pons-Brooks entre 17h45 e 18h20.

Quanto ao Rio de Janeiro, o cometa poderá ser observado até cerca das 18h20.

Devido à proximidade com a Linha do Equador, as regiões Norte e Nordeste terão uma oportunidade melhor de observar o corpo celeste em uma altitude mais elevada antes das demais partes do Brasil.

O cometa vai estar bem baixo no céu. De acordo com a NASA, será possível observá-lo a 15° da linha do horizonte, na direção oeste.

Não é possível atestar se o cometa poderá ser visto a olho nu, dado que a intensidade do brilho desses objetos podem ser imprevisíveis. Por isso, é possível que haja a necessidade de fazer uso de outros instrumentos, tais como binóculos e telescópios.

Dr. Filipe Monteiro, astrônomo e pós-doc do Observatório Nacional

O que é o Cometa do Diabo?

O 12P/Pons-Brooks - nome técnico - foi batizado assim por conta dos dois astrônomos que o observaram pela primeira vez: o francês Jean-Louis Pons (1812) e o britânico William Robert Brooks (1883).

O apelido de "cometa do diabo" veio por conta da aparência assimétrica do fenômeno como se tivesse chifres. Esse formato seria resultante da pressão exercida pela radiação solar, que moldou uma cauda de gás e poeira na trajetória do astro.

Diversos astrônomos investigam as potenciais origens do formato em chifre exibido pelo Cometa do Diabo. Uma das teorias em análise sugere que o cometa está liberando gás e poeira de maneira desigual por conta dessa pressão da radiação solar. Outra linha de pensamento considera a hipótese de que ocorra um bloqueio da visão de uma porção do material luminoso liberado por ele.

O Cometa do Diabo contorna o sistema solar a cada 71 anos e sua última aparição aconteceu em 1952, de acordo com a Associação Britânica de Astronomia. Os cometas com um período orbital de 20 a 200 anos são considerados um cometa do "tipo Halley".

* Com informações de reportagem publicada em 14/03/2024.